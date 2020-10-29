https://ria.ru/20201029/oruzhie-1582122287.html

Россия не намерена подписывать Договор о запрещении ядерного оружия

Россия не намерена подписывать Договор о запрещении ядерного оружия

Россия не намерена подписывать или ратифицировать договор о запрещении ядерного оружия, этот документ несет риски для нераспространения, заявила официальный... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:16

2020-10-29T16:16

2020-10-29T16:48

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не намерена подписывать или ратифицировать договор о запрещении ядерного оружия, этот документ несет риски для нераспространения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы не будем поддерживать, подписывать или ратифицировать данный документ. Он не будет иметь обязывающего характера для Российской Федерации. Мы не считаем, что он устанавливает какие-либо стандарты или нормы, или способствует развитию обычного международного права", - сказала Захарова на брифинге в Москве.Она назвала документ неоднозначным, поскольку договор разрабатывался без участия ядерных держав. По ее словам, Россия не видит юридических лакун в отношении ядерного разоружения, а документ разрабатывался без учета фундаментальных принципов, которые лежат в основе договора о нераспространении ядерного оружия, а соглашения по такому сложному вопросу могут быть результатом только консенсуса всех заинтересованных сторон. Захарова добавила, что Москва считает неприемлемыми концептуальные рамки переговорного процесса, которые игнорировали стратегический контекст."Считаем выработку договора о запрещении ядерного оружия и его продвижение ошибкой. Мы не видим, каким образом данный документ сможет внести практический вклад в процесс ограничений и сокращений ядерных вооружений. Более того, для нас очевидно, что данный договор провоцирует дополнительные разногласия и отчужденность между государствами. Он может нанести непоправимый ущерб для договора о нераспространении ядерного оружия и основанной на нем системе ядерного нераспространения", - сказала Захарова.Она добавила, что Россия готова продолжать вносить весомый практический вклад в освобождение мира от угрозы, которую несет ядерное оружие.

https://ria.ru/20201026/gosdep-1581649870.html

https://ria.ru/20200807/1575471461.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире