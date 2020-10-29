https://ria.ru/20201029/ogranicheniya-1587757322.html

Работу ресторанов, кафе и баров в Самарской области ограничили по ночам

Работу ресторанов, кафе и баров в Самарской области ограничили по ночам

САМАРА, 29 окт - РИА Новости. Рестораны, кафе и бары в Самарской области смогут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест, сообщил в... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T21:08

2020-10-29T21:08

2020-12-04T21:10

дмитрий азаров

самарская область

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САМАРА, 29 окт - РИА Новости. Рестораны, кафе и бары в Самарской области смогут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест, сообщил в четверг губернатор региона Дмитрий Азаров.Ранее было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19. Роспотребнадзор рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, а регионам - запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов."Ограничиваем работу ресторанов, кафе и баров с 23.00 до 6.00 при заполнении более 50% посадочных мест. В эти часы, особенно в выходные, происходит наибольшее скопление народа, поэтому не можем подвергать людей опасности", - написал Азаров в своем Instagram, уточнив, что в остальное время общепит будет работать без ограничений, но с соблюдением санитарных мер.Кроме того, по словам главы региона, работодатели обязаны перевести на удаленную работу сотрудников с хроническими заболеваниями, а также тех, кому 65 лет и больше. Ранее эта мера носила рекомендательный характер.В Самарской области с конца марта до 23 июня включительно действовал режим самоизоляции для граждан, масочный режим продолжает действовать. Также для снижения заболеваемости коронавирусом и другими респираторными заболеваниями школьникам в регионе продлили каникулы на неделю до 8 ноября. На это время несовершеннолетним запрещено посещать ТЦ без сопровождения взрослых.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 15 625 случаев заражения коронавирусом, 12 942 человека выздоровели, 267 скончались.

https://ria.ru/20201013/byudzhet-1587755488.html

самарская область

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дмитрий азаров, самарская область