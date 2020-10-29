https://ria.ru/20201029/obligatsii-1582131589.html

В России ожидается несколько новых выпусков зеленых облигаций

В России ожидается несколько новых выпусков зеленых облигаций

Несколько новых выпусков зеленых облигаций ожидается в России, сообщил журналистам заместитель руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала"... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:45

2020-10-29T16:45

2020-10-29T16:45

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

втб капитал

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Несколько новых выпусков зеленых облигаций ожидается в России, сообщил журналистам заместитель руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Алексей Коночкин."Зеленые облигации – это новый тренд во всем мире. Этот сегмент бурным образом развивается, у нас эта история тоже будет развиваться. Сейчас видим, что многие хотят на свой проспект эмиссии поставить "зеленый" значок. Сейчас это в чем-то правила хорошего тона, пока что значительного влияния на стоимость заимствований в России это не оказывает, но мы на верном пути", - сказал он на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".Объем обращающихся на Московской бирже зеленых облигаций составляет 11,5 миллиарда рублей, говорил в августе управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти этой торговой площадки Владимир Гусаков.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, втб капитал, экономика