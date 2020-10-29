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https://ria.ru/20201029/obligatsii-1582131589.html
В России ожидается несколько новых выпусков зеленых облигаций
В России ожидается несколько новых выпусков зеленых облигаций
Несколько новых выпусков зеленых облигаций ожидается в России, сообщил журналистам заместитель руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала"... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:45
2020-10-29T16:45
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
втб капитал
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Несколько новых выпусков зеленых облигаций ожидается в России, сообщил журналистам заместитель руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Алексей Коночкин."Зеленые облигации – это новый тренд во всем мире. Этот сегмент бурным образом развивается, у нас эта история тоже будет развиваться. Сейчас видим, что многие хотят на свой проспект эмиссии поставить "зеленый" значок. Сейчас это в чем-то правила хорошего тона, пока что значительного влияния на стоимость заимствований в России это не оказывает, но мы на верном пути", - сказал он на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".Объем обращающихся на Московской бирже зеленых облигаций составляет 11,5 миллиарда рублей, говорил в августе управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти этой торговой площадки Владимир Гусаков.
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россия, втб капитал, экономика

В России ожидается несколько новых выпусков зеленых облигаций

16:45 29.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВ офисе группы "Московская Биржа ММВБ-РТС"
В офисе группы Московская Биржа ММВБ-РТС - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Несколько новых выпусков зеленых облигаций ожидается в России, сообщил журналистам заместитель руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Алексей Коночкин.
"Зеленые облигации – это новый тренд во всем мире. Этот сегмент бурным образом развивается, у нас эта история тоже будет развиваться. Сейчас видим, что многие хотят на свой проспект эмиссии поставить "зеленый" значок. Сейчас это в чем-то правила хорошего тона, пока что значительного влияния на стоимость заимствований в России это не оказывает, но мы на верном пути", - сказал он на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
"Мы когда-нибудь дойдем до того момента, когда размещать зеленые облигации будет более эффективно, чем обычные. Несколько новых выпусков зеленых бондов ожидается в России. Эмитенты спрашивают, что нужно сделать, чтобы в проспекте стоял значок "зеленый". С технической точки зрения это не очень сложно сделать. Я думаю, что постепенно все будут стараться переходить на выпуск подобных бондов", - добавил он.
Объем обращающихся на Московской бирже зеленых облигаций составляет 11,5 миллиарда рублей, говорил в августе управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти этой торговой площадки Владимир Гусаков.
 
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