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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал РОССИЯ ЗОВЁТ!
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201029/obligatsii-1582131073.html
Эксперт оценил рекордные заимствования Минфина на внутреннем рынке
Эксперт оценил рекордные заимствования Минфина на внутреннем рынке
Рекордные заимствования Минфина России на внутреннем рынке не оказывают давления на спрос на облигации российских корпоративных заемщиков, заявил журналистам... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:44
2020-10-29T16:44
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
втб капитал
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Рекордные заимствования Минфина России на внутреннем рынке не оказывают давления на спрос на облигации российских корпоративных заемщиков, заявил журналистам замруководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Алексей Коночкин.Наращивание РФ госзаимствований в ближайшие годы может создать эффект вытеснения с рынка корпоративных заемщиков, писали ранее аналитики рейтингового агентства АКРА."Минфин России сейчас в основном размещает ОФЗ с переменным купонным доходом. Это не бумаги с фиксированным купоном, которые в больших объемах размещались раньше и действительно могли повлиять на спрос инвесторов на корпоративные облигации, сейчас они практически не размещаются", - сказал Коночкин на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".По его словам, действительно, было опасение, что столь существенный объем заимствований, который предполагал Минфин на этот год, может оказывать давление на рынок. "Но размещение флоутеров Минфином более деликатно влияет на спрос на корпоративные облигации. В целом флоутеры интересуют другую категорию инвесторов, поэтому мы не видим угрозу с точки зрения конкуренции на рынке бондов", - отметил он."По большому счету, никакого влияния на корпоративных заемщиков нет. Те размещения, которые идут сейчас, проходят очень хорошо с высоким спросом на разную дюрацию", - добавил Коночкин.Минфин РФ только октябре разместил ОФЗ на 1,502 триллиона рублей, что составляет 75,1% от плана привлечения на рынке в четвертом квартале, который установлен на уровне 2 триллионов рублей. Всего с начала года объем размещенных ОФЗ составляет 4,3 триллиона рублей.
https://ria.ru/20201029/obligatsii-1582108858.html
https://ria.ru/20201029/vtb-1582126339.html
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национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), втб капитал, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Эксперт оценил рекордные заимствования Минфина на внутреннем рынке

16:44 29.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир БарановТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Владимир Баранов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Рекордные заимствования Минфина России на внутреннем рынке не оказывают давления на спрос на облигации российских корпоративных заемщиков, заявил журналистам замруководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Алексей Коночкин.
Наращивание РФ госзаимствований в ближайшие годы может создать эффект вытеснения с рынка корпоративных заемщиков, писали ранее аналитики рейтингового агентства АКРА.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
15:32Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
В России проработают субсидирование купонного дохода "зеленых облигаций"
"Минфин России сейчас в основном размещает ОФЗ с переменным купонным доходом. Это не бумаги с фиксированным купоном, которые в больших объемах размещались раньше и действительно могли повлиять на спрос инвесторов на корпоративные облигации, сейчас они практически не размещаются", - сказал Коночкин на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
По его словам, действительно, было опасение, что столь существенный объем заимствований, который предполагал Минфин на этот год, может оказывать давление на рынок. "Но размещение флоутеров Минфином более деликатно влияет на спрос на корпоративные облигации. В целом флоутеры интересуют другую категорию инвесторов, поэтому мы не видим угрозу с точки зрения конкуренции на рынке бондов", - отметил он.
"По большому счету, никакого влияния на корпоративных заемщиков нет. Те размещения, которые идут сейчас, проходят очень хорошо с высоким спросом на разную дюрацию", - добавил Коночкин.
Минфин РФ только октябре разместил ОФЗ на 1,502 триллиона рублей, что составляет 75,1% от плана привлечения на рынке в четвертом квартале, который установлен на уровне 2 триллионов рублей. Всего с начала года объем размещенных ОФЗ составляет 4,3 триллиона рублей.
Инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
16:32Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
"ВТБ Капитал" оценил состояние долгового рынка в России
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)ВТБ КапиталМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
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