https://ria.ru/20201029/obligatsii-1582131073.html

Эксперт оценил рекордные заимствования Минфина на внутреннем рынке

Эксперт оценил рекордные заимствования Минфина на внутреннем рынке

Рекордные заимствования Минфина России на внутреннем рынке не оказывают давления на спрос на облигации российских корпоративных заемщиков, заявил журналистам... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:44

2020-10-29T16:44

2020-10-29T16:44

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

втб капитал

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Рекордные заимствования Минфина России на внутреннем рынке не оказывают давления на спрос на облигации российских корпоративных заемщиков, заявил журналистам замруководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Алексей Коночкин.Наращивание РФ госзаимствований в ближайшие годы может создать эффект вытеснения с рынка корпоративных заемщиков, писали ранее аналитики рейтингового агентства АКРА."Минфин России сейчас в основном размещает ОФЗ с переменным купонным доходом. Это не бумаги с фиксированным купоном, которые в больших объемах размещались раньше и действительно могли повлиять на спрос инвесторов на корпоративные облигации, сейчас они практически не размещаются", - сказал Коночкин на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".По его словам, действительно, было опасение, что столь существенный объем заимствований, который предполагал Минфин на этот год, может оказывать давление на рынок. "Но размещение флоутеров Минфином более деликатно влияет на спрос на корпоративные облигации. В целом флоутеры интересуют другую категорию инвесторов, поэтому мы не видим угрозу с точки зрения конкуренции на рынке бондов", - отметил он."По большому счету, никакого влияния на корпоративных заемщиков нет. Те размещения, которые идут сейчас, проходят очень хорошо с высоким спросом на разную дюрацию", - добавил Коночкин.Минфин РФ только октябре разместил ОФЗ на 1,502 триллиона рублей, что составляет 75,1% от плана привлечения на рынке в четвертом квартале, который установлен на уровне 2 триллионов рублей. Всего с начала года объем размещенных ОФЗ составляет 4,3 триллиона рублей.

https://ria.ru/20201029/obligatsii-1582108858.html

https://ria.ru/20201029/vtb-1582126339.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), втб капитал, министерство финансов рф (минфин россии), экономика