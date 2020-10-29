В России проработают субсидирование купонного дохода "зеленых облигаций"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кабмин РФ прорабатывает вопрос о субсидировании купонного дохода "зеленых облигаций" со стороны государства, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"Если говорить об инвестиционных инструментах, то наряду с вечными облигациями у нас сейчас запускаются "зеленые облигации", которыми, мы предполагаем, будут финансироваться инвестиции в экологические проекты. Если не ошибаюсь, пять траншей выпуска этих облигаций уже сейчас находится на бирже. Мы сейчас прорабатываем вопрос о субсидировании купонного дохода, поддержки этих облигаций со стороны государства", - сказал Белоусов, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!".
Он отметил, что параллельно с этим запускается еще целый ряд инструментов, в частности, механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Белоусов рассказал, что инструмент специальных инвестконтрактов (СПИК) пользуется интересом инвесторов, в том числе иностранных для локализации производства в РФ.
"Все, что касается инструментов и взаимодействия государства и частного бизнеса, и поддержки частных инвесторов - мы здесь только наращиваем", - добавил первый вице-премьер.