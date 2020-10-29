https://ria.ru/20201029/obligatsii-1582108858.html

В России проработают субсидирование купонного дохода "зеленых облигаций"

В России проработают субсидирование купонного дохода "зеленых облигаций"

Кабмин РФ прорабатывает вопрос о субсидировании купонного дохода "зеленых облигаций" со стороны государства, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:32

2020-10-29T15:32

2020-10-29T15:32

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

андрей белоусов

правительство рф

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кабмин РФ прорабатывает вопрос о субсидировании купонного дохода "зеленых облигаций" со стороны государства, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.Он отметил, что параллельно с этим запускается еще целый ряд инструментов, в частности, механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Белоусов рассказал, что инструмент специальных инвестконтрактов (СПИК) пользуется интересом инвесторов, в том числе иностранных для локализации производства в РФ."Все, что касается инструментов и взаимодействия государства и частного бизнеса, и поддержки частных инвесторов - мы здесь только наращиваем", - добавил первый вице-премьер.

https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582083151.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, правительство рф, экономика