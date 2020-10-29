Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал РОССИЯ ЗОВЁТ!
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201029/obligatsii-1582108858.html
В России проработают субсидирование купонного дохода "зеленых облигаций"
В России проработают субсидирование купонного дохода "зеленых облигаций"
Кабмин РФ прорабатывает вопрос о субсидировании купонного дохода "зеленых облигаций" со стороны государства, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:32
2020-10-29T15:32
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
андрей белоусов
правительство рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577639955_0:317:3078:2048_1400x0_80_0_0_a115a859a8dbc64dfa79fc5777b28981.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кабмин РФ прорабатывает вопрос о субсидировании купонного дохода "зеленых облигаций" со стороны государства, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.Он отметил, что параллельно с этим запускается еще целый ряд инструментов, в частности, механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Белоусов рассказал, что инструмент специальных инвестконтрактов (СПИК) пользуется интересом инвесторов, в том числе иностранных для локализации производства в РФ."Все, что касается инструментов и взаимодействия государства и частного бизнеса, и поддержки частных инвесторов - мы здесь только наращиваем", - добавил первый вице-премьер.
https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582083151.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577639955_244:0:2975:2048_1400x0_80_0_0_4b788d52027fef6916e7e536a6c836c0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей белоусов, правительство рф, экономика

В России проработают субсидирование купонного дохода "зеленых облигаций"

15:32 29.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кабмин РФ прорабатывает вопрос о субсидировании купонного дохода "зеленых облигаций" со стороны государства, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"Если говорить об инвестиционных инструментах, то наряду с вечными облигациями у нас сейчас запускаются "зеленые облигации", которыми, мы предполагаем, будут финансироваться инвестиции в экологические проекты. Если не ошибаюсь, пять траншей выпуска этих облигаций уже сейчас находится на бирже. Мы сейчас прорабатываем вопрос о субсидировании купонного дохода, поддержки этих облигаций со стороны государства", - сказал Белоусов, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!".
Он отметил, что параллельно с этим запускается еще целый ряд инструментов, в частности, механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Белоусов рассказал, что инструмент специальных инвестконтрактов (СПИК) пользуется интересом инвесторов, в том числе иностранных для локализации производства в РФ.
"Все, что касается инструментов и взаимодействия государства и частного бизнеса, и поддержки частных инвесторов - мы здесь только наращиваем", - добавил первый вице-премьер.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
13:58Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
Путин рассказал о влиянии пандемии на развитие экономики
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Андрей БелоусовПравительство РФЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины
01:10Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
22:39Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
Лента новостейМолния