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В российских автобусах появятся портативные обеззараживатели воздуха
Портативная система обеззараживания воздуха в российских автобусах, такси и другом общественном транспорте появится в 2021 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T06:35
2020-10-29T06:35
россия
москва
такси
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Портативная система обеззараживания воздуха в российских автобусах, такси и другом общественном транспорте появится в 2021 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Платформы НТИ".Портативный облучатель-рециркулятор разработан командой Воронежского государственного технического университета в рамках образовательного интенсива "Университета 2035" НТИ. "Сейчас система проходит тестовые испытания, выпуск планируется начать уже зимой. Ориентировочная стоимость устройства в зависимости от комплектации будет начинаться от 50 тысяч рублей", - отметил представитель НТИ.Устройство можно разместить в любом автомобиле, не меняя при этом конструкцию самого салона. Оно самостоятельно анализирует, есть ли в салоне люди. Прибор имеет несколько режимов работы, контролируются они с приборной панели водителя.По мнению разработчиков, система эффективнее и безопаснее обработки химическими средствами и ультразвуком, поскольку не требует непосредственного участия самого человека. "В основе работы данного прибора лежит использование физического принципа воздействия ультрафиолетового излучения на бактерии и вирусы. В отличие от аналогов данный облучатель-рециркулятор будет не только постоянно очищать проходящий через него воздух, но и при отсутствии пассажиров будет открываться и обеззараживать облучаемую поверхность", - добавил представитель НТИ.
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60
россия, москва, такси, технологии, общество

В российских автобусах появятся портативные обеззараживатели воздуха

06:35 29.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСалон электробуса. Архивное фото
Салон электробуса. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Портативная система обеззараживания воздуха в российских автобусах, такси и другом общественном транспорте появится в 2021 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Платформы НТИ".
"Портативная система дезинфекции общественного транспорта, а также такси и каршеринга может появиться в России уже в начале следующего года. Устройство обеззараживает салон транспортного средства от вирусов, в том числе коронавируса, и убивает опасные для человека бактерии", - сообщил собеседник агентства.
Портативный облучатель-рециркулятор разработан командой Воронежского государственного технического университета в рамках образовательного интенсива "Университета 2035" НТИ. "Сейчас система проходит тестовые испытания, выпуск планируется начать уже зимой. Ориентировочная стоимость устройства в зависимости от комплектации будет начинаться от 50 тысяч рублей", - отметил представитель НТИ.
Устройство можно разместить в любом автомобиле, не меняя при этом конструкцию самого салона. Оно самостоятельно анализирует, есть ли в салоне люди. Прибор имеет несколько режимов работы, контролируются они с приборной панели водителя.
По мнению разработчиков, система эффективнее и безопаснее обработки химическими средствами и ультразвуком, поскольку не требует непосредственного участия самого человека. "В основе работы данного прибора лежит использование физического принципа воздействия ультрафиолетового излучения на бактерии и вирусы. В отличие от аналогов данный облучатель-рециркулятор будет не только постоянно очищать проходящий через него воздух, но и при отсутствии пассажиров будет открываться и обеззараживать облучаемую поверхность", - добавил представитель НТИ.
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