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В российских автобусах появятся портативные обеззараживатели воздуха

Портативная система обеззараживания воздуха в российских автобусах, такси и другом общественном транспорте появится в 2021 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T06:35

2020-10-29T06:35

2020-10-29T06:35

россия

москва

такси

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Портативная система обеззараживания воздуха в российских автобусах, такси и другом общественном транспорте появится в 2021 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Платформы НТИ".Портативный облучатель-рециркулятор разработан командой Воронежского государственного технического университета в рамках образовательного интенсива "Университета 2035" НТИ. "Сейчас система проходит тестовые испытания, выпуск планируется начать уже зимой. Ориентировочная стоимость устройства в зависимости от комплектации будет начинаться от 50 тысяч рублей", - отметил представитель НТИ.Устройство можно разместить в любом автомобиле, не меняя при этом конструкцию самого салона. Оно самостоятельно анализирует, есть ли в салоне люди. Прибор имеет несколько режимов работы, контролируются они с приборной панели водителя.По мнению разработчиков, система эффективнее и безопаснее обработки химическими средствами и ультразвуком, поскольку не требует непосредственного участия самого человека. "В основе работы данного прибора лежит использование физического принципа воздействия ультрафиолетового излучения на бактерии и вирусы. В отличие от аналогов данный облучатель-рециркулятор будет не только постоянно очищать проходящий через него воздух, но и при отсутствии пассажиров будет открываться и обеззараживать облучаемую поверхность", - добавил представитель НТИ.

https://ria.ru/20200326/1569167958.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, такси, технологии, общество