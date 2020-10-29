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Ситуация в Ницце после нападения на людей. Прямая трансляция
Ситуация в Ницце после нападения на людей. Прямая трансляция
В Ницце в 09:00 (11:00 мск) неизвестный с ножом напал на людей. По предварительным данным, три человека погибли, несколько ранены. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:16
2020-10-29T14:59
вооруженные нападения во франции
жан кастекс
кристиан эстрози
эммануэль макрон
ницца
в мире
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В Ницце в 09:00 (11:00 мск) неизвестный с ножом напал на людей. По предварительным данным, три человека погибли, несколько ранены.Как передает агентство Рейтер, одна женщина была обезглавлена. Нападавшего задержали. Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что это был теракт.Он также сообщил, что в Ниццу должны приехать президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс.Позже в Авиньоне неизвестный попытался напасть на полицейских. Его застрелили.
ницца
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Последствия теракта в Ницце
LIVE: Последствия теракта в Ницце
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видео, вооруженные нападения во франции, жан кастекс, кристиан эстрози, эммануэль макрон, ницца, в мире
Ситуация в Ницце после нападения на людей. Прямая трансляция
В Ницце в 09:00 (11:00 мск) неизвестный с ножом напал на людей. По предварительным данным, три человека погибли, несколько ранены.
2020-10-29T14:16
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Ситуация в Ницце после нападения на людей. Прямая трансляция

14:16 29.10.2020 (обновлено: 14:59 29.10.2020)
 
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В Ницце в 09:00 (11:00 мск) неизвестный с ножом напал на людей. По предварительным данным, три человека погибли, несколько ранены.
Как передает агентство Рейтер, одна женщина была обезглавлена. Нападавшего задержали. Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что это был теракт.
Он также сообщил, что в Ниццу должны приехать президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс.
Позже в Авиньоне неизвестный попытался напасть на полицейских. Его застрелили.
 
Вооруженные нападения во ФранцииЖан КастексКристиан ЭстрозиЭммануэль МакронНиццаВ мире
 
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