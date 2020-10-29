https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582087412.html

Ситуация в Ницце после нападения на людей. Прямая трансляция

Ситуация в Ницце после нападения на людей. Прямая трансляция

В Ницце в 09:00 (11:00 мск) неизвестный с ножом напал на людей. По предварительным данным, три человека погибли, несколько ранены. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:16

2020-10-29T14:16

2020-10-29T14:59

вооруженные нападения во франции

жан кастекс

кристиан эстрози

эммануэль макрон

ницца

в мире

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В Ницце в 09:00 (11:00 мск) неизвестный с ножом напал на людей. По предварительным данным, три человека погибли, несколько ранены.Как передает агентство Рейтер, одна женщина была обезглавлена. Нападавшего задержали. Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что это был теракт.Он также сообщил, что в Ниццу должны приехать президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс.Позже в Авиньоне неизвестный попытался напасть на полицейских. Его застрелили.

ницца

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, вооруженные нападения во франции, жан кастекс, кристиан эстрози, эммануэль макрон, ницца, в мире