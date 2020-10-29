https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582087412.html
Ситуация в Ницце после нападения на людей. Прямая трансляция
Ситуация в Ницце после нападения на людей. Прямая трансляция
В Ницце в 09:00 (11:00 мск) неизвестный с ножом напал на людей. По предварительным данным, три человека погибли, несколько ранены. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:16
2020-10-29T14:16
2020-10-29T14:59
вооруженные нападения во франции
жан кастекс
кристиан эстрози
эммануэль макрон
ницца
в мире
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В Ницце в 09:00 (11:00 мск) неизвестный с ножом напал на людей. По предварительным данным, три человека погибли, несколько ранены.Как передает агентство Рейтер, одна женщина была обезглавлена. Нападавшего задержали. Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что это был теракт.Он также сообщил, что в Ниццу должны приехать президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс.Позже в Авиньоне неизвестный попытался напасть на полицейских. Его застрелили.
ницца
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Последствия теракта в Ницце
LIVE: Последствия теракта в Ницце
2020-10-29T14:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, вооруженные нападения во франции, жан кастекс, кристиан эстрози, эммануэль макрон, ницца, в мире