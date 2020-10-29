https://ria.ru/20201029/neft-1582060753.html

Цена нефти Brent упала ниже 39 долларов за баррель

Цена нефти Brent упала ниже 39 долларов за баррель

Курс рубля после роста на старте торгов перешел к снижению к доллару и евро вслед за нефтяными котировками, опустившимися ниже 39 долларов за баррель Brent,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:17

2020-10-29T12:17

2020-10-29T12:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

московская биржа

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экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Курс рубля после роста на старте торгов перешел к снижению к доллару и евро вслед за нефтяными котировками, опустившимися ниже 39 долларов за баррель Brent, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.00 мск четверга рос на 21 копейку – до 79,44 рубля, курс евро - на 15 копеек, до 93,18 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent после утреннего роста перешел к снижению и опускается уже на 1,94% - до 38,87 доллара за баррель и уже падал до 38,84 доллара за баррель.На утренних торгах рубль к доллару максимально рос на 64 копейки и почти на 68 копеек к евро.

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/neft-1581268117.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, московская биржа, brent, экономика