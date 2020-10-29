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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201029/neft-1582060753.html
Цена нефти Brent упала ниже 39 долларов за баррель
Цена нефти Brent упала ниже 39 долларов за баррель
Курс рубля после роста на старте торгов перешел к снижению к доллару и евро вслед за нефтяными котировками, опустившимися ниже 39 долларов за баррель Brent,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:17
2020-10-29T12:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
московская биржа
brent
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Курс рубля после роста на старте торгов перешел к снижению к доллару и евро вслед за нефтяными котировками, опустившимися ниже 39 долларов за баррель Brent, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.00 мск четверга рос на 21 копейку – до 79,44 рубля, курс евро - на 15 копеек, до 93,18 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent после утреннего роста перешел к снижению и опускается уже на 1,94% - до 38,87 доллара за баррель и уже падал до 38,84 доллара за баррель.На утренних торгах рубль к доллару максимально рос на 64 копейки и почти на 68 копеек к евро.
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цены на нефть, московская биржа, brent, экономика

Цена нефти Brent упала ниже 39 долларов за баррель

12:17 29.10.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники на нефтяном кусте в районе города Покачи
Сотрудники на нефтяном кусте в районе города Покачи - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Курс рубля после роста на старте торгов перешел к снижению к доллару и евро вслед за нефтяными котировками, опустившимися ниже 39 долларов за баррель Brent, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.00 мск четверга рос на 21 копейку – до 79,44 рубля, курс евро - на 15 копеек, до 93,18 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent после утреннего роста перешел к снижению и опускается уже на 1,94% - до 38,87 доллара за баррель и уже падал до 38,84 доллара за баррель.
На утренних торгах рубль к доллару максимально рос на 64 копейки и почти на 68 копеек к евро.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМосковская биржаBrentЭкономика
 
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