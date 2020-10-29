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Более 11 тысяч калужских бизнесменов используют Бизнес-навигатор МСП
Более 11 тысяч калужских бизнесменов используют Бизнес-навигатор МСП
Более 11 тысяч предпринимателей Калужской области пользуются услугами портала Бизнес-навигатора МСП, сообщил генеральный директор корпорации Александр Браверман РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:29
2020-10-29T17:29
2020-10-29T17:29
корпорация мсп
мсп банк
александр браверман
калужская область
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Более 11 тысяч предпринимателей Калужской области пользуются услугами портала Бизнес-навигатора МСП, сообщил генеральный директор корпорации Александр Браверман в ходе стратегической сессии, посвященной реализации в области мер господдержки МСП."Бесспорно, мы видим скачок пользования цифровыми ресурсами, в частности — порталом Бизнес-навигатора. В целом, адаптация к новым условиям происходит достаточно быстро, и мы стараемся ее ускорить" — подчеркнул Браверман.В ходе стратегической сессии, которая проходила в режиме онлайн, состоялась презентация "Зеркального реестра проверок". "Зеркальный реестр", доступный на портале Бизнес-навигатора МСП с октября прошлого года, представляет собой механизм обратной связи для получения в онлайн-режиме информации от субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении.На основе аналитики, собранной с помощью функционала "Зеркального реестра проверок", контрольно-надзорными органами будут разработаны пошаговые руководства для предпринимателей в целях профилактики нарушений и обеспечения подготовки предпринимателей к проведению контрольно-надзорных мероприятий.Также в рамках стратегической сессии представители Корпорации МСП провели круглый стол, на котором обсудили вопрос участия малого и среднего бизнеса в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Законом № 223-ФЗ. По данным корпорации, на сегодняшний день более 1200 субъектов МСП, зарегистрированных на территории Калужской области, стали поставщиками работ и услуг для крупнейших заказчиков на общую сумму 74,7 миллиарда рублей. Для субъектов МСП, участвующих в закупочной деятельности, доступно контрактное кредитование от МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП. Ставка по кредиту составит от 7,75% годовых.
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калужская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, мсп банк, александр браверман, калужская область
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Более 11 тысяч предпринимателей Калужской области
пользуются услугами портала Бизнес-навигатора МСП, сообщил генеральный директор корпорации Александр Браверман
в ходе стратегической сессии, посвященной реализации в области мер господдержки МСП.
"Бесспорно, мы видим скачок пользования цифровыми ресурсами, в частности — порталом Бизнес-навигатора. В целом, адаптация к новым условиям происходит достаточно быстро, и мы стараемся ее ускорить" — подчеркнул Браверман.
В ходе стратегической сессии, которая проходила в режиме онлайн, состоялась презентация "Зеркального реестра проверок". "Зеркальный реестр", доступный на портале Бизнес-навигатора МСП с октября прошлого года, представляет собой механизм обратной связи для получения в онлайн-режиме информации от субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении.
На основе аналитики, собранной с помощью функционала "Зеркального реестра проверок", контрольно-надзорными органами будут разработаны пошаговые руководства для предпринимателей в целях профилактики нарушений и обеспечения подготовки предпринимателей к проведению контрольно-надзорных мероприятий.
Также в рамках стратегической сессии представители Корпорации МСП
провели круглый стол, на котором обсудили вопрос участия малого и среднего бизнеса в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Законом № 223-ФЗ. По данным корпорации, на сегодняшний день более 1200 субъектов МСП, зарегистрированных на территории Калужской области, стали поставщиками работ и услуг для крупнейших заказчиков на общую сумму 74,7 миллиарда рублей. Для субъектов МСП, участвующих в закупочной деятельности, доступно контрактное кредитование от МСП Банка
, дочернего банка Корпорации МСП. Ставка по кредиту составит от 7,75% годовых.