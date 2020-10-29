Пригожин подал новый иск к Навальному и Милову на 12 миллионов рублей
17:54 29.10.2020 (обновлено: 00:04 30.10.2020)
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин подал еще один иск о защите чести и достоинства к оппозиционерам Алексею Навальному и Владимиру Милову.
Соответствующая информация опубликована на странице пресс-службы компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".
"Ответчиками были распространены недостоверные и порочащие сведения о прямой причастности истца к совершению такого аморального, порицаемого обществом, преступного и уголовного деяния, как растление малолетних. <...> Подобные голословные обвинения в адрес семейного мужчины, состоящего в браке, являются крайне циничными, аморальными и преступными по своей сути", — говорится в материалах иска.
Отмечается, что аналогичными по негативному содержанию являются недостоверные утверждения Владимира Милова о вовлечении истцом малолетних в проституцию, организацию занятий проституцией, бандитизме. Добавляется, что ссылка на оспариваемый материал в частности была опубликована на странице Навального в Twitter.
"Таким образом, оспариваемые утверждения и оскорбления ответчики распространили совместно, их действия носили заранее спланированный и скоординированный характер. <...> Истец оценивает причиненный ему моральный вред Миловым Владимиром Станиславовичем в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей; Навальным Алексеем Анатольевичем в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей", — говорится также в опубликованных документах.