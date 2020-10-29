https://ria.ru/20201029/navalnyy-1582150024.html

Пригожин подал новый иск к Навальному и Милову на 12 миллионов рублей

Пригожин подал новый иск к Навальному и Милову на 12 миллионов рублей

Бизнесмен Евгений Пригожин подал еще один иск о защите чести и достоинства к оппозиционерам Алексею Навальному и Владимиру Милову. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:54

2020-10-29T17:54

2020-10-30T00:04

россия

конкорд менеджмент и консалтинг

евгений пригожин

владимир милов

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин подал еще один иск о защите чести и достоинства к оппозиционерам Алексею Навальному и Владимиру Милову.Соответствующая информация опубликована на странице пресс-службы компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что аналогичными по негативному содержанию являются недостоверные утверждения Владимира Милова о вовлечении истцом малолетних в проституцию, организацию занятий проституцией, бандитизме. Добавляется, что ссылка на оспариваемый материал в частности была опубликована на странице Навального в Twitter."Таким образом, оспариваемые утверждения и оскорбления ответчики распространили совместно, их действия носили заранее спланированный и скоординированный характер. <...> Истец оценивает причиненный ему моральный вред Миловым Владимиром Станиславовичем в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей; Навальным Алексеем Анатольевичем в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей", — говорится также в опубликованных документах.

https://ria.ru/20201016/navalnyy-1580190623.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, конкорд менеджмент и консалтинг, евгений пригожин, владимир милов, алексей навальный, происшествия