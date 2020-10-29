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Пригожин подал новый иск к Навальному и Милову на 12 миллионов рублей
Пригожин подал новый иск к Навальному и Милову на 12 миллионов рублей
Бизнесмен Евгений Пригожин подал еще один иск о защите чести и достоинства к оппозиционерам Алексею Навальному и Владимиру Милову. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:54
2020-10-30T00:04
россия
конкорд менеджмент и консалтинг
евгений пригожин
владимир милов
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин подал еще один иск о защите чести и достоинства к оппозиционерам Алексею Навальному и Владимиру Милову.Соответствующая информация опубликована на странице пресс-службы компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что аналогичными по негативному содержанию являются недостоверные утверждения Владимира Милова о вовлечении истцом малолетних в проституцию, организацию занятий проституцией, бандитизме. Добавляется, что ссылка на оспариваемый материал в частности была опубликована на странице Навального в Twitter."Таким образом, оспариваемые утверждения и оскорбления ответчики распространили совместно, их действия носили заранее спланированный и скоординированный характер. &lt;...&gt; Истец оценивает причиненный ему моральный вред Миловым Владимиром Станиславовичем в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей; Навальным Алексеем Анатольевичем в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей", — говорится также в опубликованных документах.
https://ria.ru/20201016/navalnyy-1580190623.html
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россия, конкорд менеджмент и консалтинг, евгений пригожин, владимир милов, алексей навальный, происшествия

Пригожин подал новый иск к Навальному и Милову на 12 миллионов рублей

17:54 29.10.2020 (обновлено: 00:04 30.10.2020)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин подал еще один иск о защите чести и достоинства к оппозиционерам Алексею Навальному и Владимиру Милову.
Соответствующая информация опубликована на странице пресс-службы компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".

"Ответчиками были распространены недостоверные и порочащие сведения о прямой причастности истца к совершению такого аморального, порицаемого обществом, преступного и уголовного деяния, как растление малолетних. <...> Подобные голословные обвинения в адрес семейного мужчины, состоящего в браке, являются крайне циничными, аморальными и преступными по своей сути", — говорится в материалах иска.

Отмечается, что аналогичными по негативному содержанию являются недостоверные утверждения Владимира Милова о вовлечении истцом малолетних в проституцию, организацию занятий проституцией, бандитизме. Добавляется, что ссылка на оспариваемый материал в частности была опубликована на странице Навального в Twitter.
"Таким образом, оспариваемые утверждения и оскорбления ответчики распространили совместно, их действия носили заранее спланированный и скоординированный характер. <...> Истец оценивает причиненный ему моральный вред Миловым Владимиром Станиславовичем в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей; Навальным Алексеем Анатольевичем в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей", — говорится также в опубликованных документах.
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РоссияКонкорд менеджмент и консалтингЕвгений ПригожинВладимир МиловАлексей НавальныйПроисшествия
 
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