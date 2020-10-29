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Путин направил Макрону телеграмму с соболезнованиями после нападений
Путин направил Макрону телеграмму с соболезнованиями после нападений
Президент России Владимир Путин направил президенту Франции Эммануэлю Макрону телеграмму с соболезнованиями после террористических нападений в республике,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:37
2020-10-29T15:43
эммануэль макрон
ницца
париж
вооруженные нападения во франции
россия
владимир путин
франция
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Франции Эммануэлю Макрону телеграмму с соболезнованиями после террористических нападений в республике, сообщает пресс-служба Кремля.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
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ницца
париж
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эммануэль макрон, ницца, париж, вооруженные нападения во франции, россия, владимир путин, франция, в мире

Путин направил Макрону телеграмму с соболезнованиями после нападений

15:37 29.10.2020 (обновлено: 15:43 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Police Nationale / Перейти в фотобанкМэр города Ницца Кристиан Эстрози у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
Мэр города Ницца Кристиан Эстрози у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Police Nationale
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Франции Эммануэлю Макрону телеграмму с соболезнованиями после террористических нападений в республике, сообщает пресс-служба Кремля.
"Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Очевидно, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества", - отмечается, в частности, в телеграмме.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.
За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
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Эммануэль МакронНиццаПарижВооруженные нападения во ФранцииРоссияВладимир ПутинФранцияВ мире
 
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