https://ria.ru/20201029/napadeniya-1582110658.html

Путин направил Макрону телеграмму с соболезнованиями после нападений

Путин направил Макрону телеграмму с соболезнованиями после нападений

Президент России Владимир Путин направил президенту Франции Эммануэлю Макрону телеграмму с соболезнованиями после террористических нападений в республике,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:37

2020-10-29T15:37

2020-10-29T15:43

эммануэль макрон

ницца

париж

вооруженные нападения во франции

россия

владимир путин

франция

в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Франции Эммануэлю Макрону телеграмму с соболезнованиями после террористических нападений в республике, сообщает пресс-служба Кремля.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582098415.html

ницца

париж

россия

франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, ницца, париж, вооруженные нападения во франции, россия, владимир путин, франция, в мире