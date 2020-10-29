https://ria.ru/20201029/napadenie-1582185318.html

СМИ рассказали о личности совершившего нападение в Ницце

СМИ рассказали о личности совершившего нападение в Ницце

Выходец из Туниса, утром напавший с ножом на людей в соборе французской Ниццы, прибыл в Италию в конце сентября и стал подозреваемым по делу об организации... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T21:44

2020-10-29T21:44

2020-10-29T22:55

вооруженные нападения во франции

лучана ламорджезе

маттео сальвини

франция

ницца

италия

в мире

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РИМ, 26 окт — РИА Новости. Выходец из Туниса, утром напавший с ножом на людей в соборе французской Ниццы, прибыл в Италию в конце сентября и стал подозреваемым по делу об организации незаконной миграции, сообщило информагентство Adnkronos.Аналогичный статус получили и прибывшие вместе с ним на Лампедузу соотечественники.Новая информация в расследовании атаки в Ницце уже стала поводом для политических заявлений: лидер оппозиционной партии "Лига" и бывший глава МВД Маттео Сальвини заявил, что нынешний министр Лучана Ламорджезе должна уйти в отставку, если эти сведения подтвердятся.Как писали итальянские СМИ, после высадки 20 сентября Брахим А. находился в карантине и 9 октября попал в центр распределения мигрантов в Бари. Как отмечается, выходцы из Туниса, попавшие в Европу через Италию, уже становились исполнителями крупных терактов.Так, в 2011 году в Италию прибыл Анис Амри, который пятью годами позднее совершил теракт на рождественском рынке в Берлине. Спустя неделю после теракта его ликвидировали в Милане после обычной проверки документов.Нападение в НиццеВ четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, несколько получили ранения. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух человек.Совершившего атаку задержали, при этом он был ранен.Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять "Аллах акбар". Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры.Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.

https://ria.ru/20201029/napadenie-1582104759.html

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

франция

ницца

италия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, лучана ламорджезе, маттео сальвини, франция, ницца, италия, в мире