Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201029/napadenie-1582185318.html
СМИ рассказали о личности совершившего нападение в Ницце
СМИ рассказали о личности совершившего нападение в Ницце
Выходец из Туниса, утром напавший с ножом на людей в соборе французской Ниццы, прибыл в Италию в конце сентября и стал подозреваемым по делу об организации... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T21:44
2020-10-29T22:55
вооруженные нападения во франции
лучана ламорджезе
маттео сальвини
франция
ницца
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582154077_0:202:3072:1930_1400x0_80_0_0_a3f6593b4b2cc3af8b4a9122c956bcf4.jpg
РИМ, 26 окт — РИА Новости. Выходец из Туниса, утром напавший с ножом на людей в соборе французской Ниццы, прибыл в Италию в конце сентября и стал подозреваемым по делу об организации незаконной миграции, сообщило информагентство Adnkronos.Аналогичный статус получили и прибывшие вместе с ним на Лампедузу соотечественники.Новая информация в расследовании атаки в Ницце уже стала поводом для политических заявлений: лидер оппозиционной партии "Лига" и бывший глава МВД Маттео Сальвини заявил, что нынешний министр Лучана Ламорджезе должна уйти в отставку, если эти сведения подтвердятся.Как писали итальянские СМИ, после высадки 20 сентября Брахим А. находился в карантине и 9 октября попал в центр распределения мигрантов в Бари. Как отмечается, выходцы из Туниса, попавшие в Европу через Италию, уже становились исполнителями крупных терактов.Так, в 2011 году в Италию прибыл Анис Амри, который пятью годами позднее совершил теракт на рождественском рынке в Берлине. Спустя неделю после теракта его ликвидировали в Милане после обычной проверки документов.Нападение в НиццеВ четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, несколько получили ранения. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух человек.Совершившего атаку задержали, при этом он был ранен.Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять "Аллах акбар". Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры.Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.
https://ria.ru/20201029/napadenie-1582104759.html
https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html
франция
ницца
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582154077_55:0:2786:2048_1400x0_80_0_0_4c654e329e8a6273001904dee83e9cbf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вооруженные нападения во франции, лучана ламорджезе, маттео сальвини, франция, ницца, италия, в мире

СМИ рассказали о личности совершившего нападение в Ницце

21:44 29.10.2020 (обновлено: 22:55 29.10.2020)
 
© REUTERS / Eric Gaillard/PoolПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© REUTERS / Eric Gaillard/Pool
Читать ria.ru в
РИМ, 26 окт — РИА Новости. Выходец из Туниса, утром напавший с ножом на людей в соборе французской Ниццы, прибыл в Италию в конце сентября и стал подозреваемым по делу об организации незаконной миграции, сообщило информагентство Adnkronos.
Аналогичный статус получили и прибывшие вместе с ним на Лампедузу соотечественники.
Новая информация в расследовании атаки в Ницце уже стала поводом для политических заявлений: лидер оппозиционной партии "Лига" и бывший глава МВД Маттео Сальвини заявил, что нынешний министр Лучана Ламорджезе должна уйти в отставку, если эти сведения подтвердятся.
Как писали итальянские СМИ, после высадки 20 сентября Брахим А. находился в карантине и 9 октября попал в центр распределения мигрантов в Бари. Как отмечается, выходцы из Туниса, попавшие в Европу через Италию, уже становились исполнителями крупных терактов.
Полицейский на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
15:57
Максимальный уровень террористической угрозы: нападение во Франции
Так, в 2011 году в Италию прибыл Анис Амри, который пятью годами позднее совершил теракт на рождественском рынке в Берлине. Спустя неделю после теракта его ликвидировали в Милане после обычной проверки документов.

Нападение в Ницце

В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, несколько получили ранения. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух человек.
Совершившего атаку задержали, при этом он был ранен.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять "Аллах акбар". Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
15:31
Атака на Францию: откуда в стране религиозные экстремисты
 
Вооруженные нападения во ФранцииЛучана ЛаморджезеМаттео СальвиниФранцияНиццаИталияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
22:39Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
22:32Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха
Лента новостейМолния