Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201029/napadenie-1582178329.html
Трамп прокомментировал нападение в Ницце
Трамп прокомментировал нападение в Ницце
США выражают поддержку Франции в борьбе с радикальным исламским терроризмом и экстремизмом в связи с нападением в Ницце, заявил в четверг советник по... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T20:31
2020-10-29T20:31
вооруженные нападения во франции
роберт о'брайен
эммануэль макрон
дональд трамп
франция
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582173062_0:159:3131:1920_1400x0_80_0_0_55b34ef5e66998854d09d472798d758a.jpg
ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. США выражают поддержку Франции в борьбе с радикальным исламским терроризмом и экстремизмом в связи с нападением в Ницце, заявил в четверг советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен."Наши молитвы с семьями и любимыми людьми тех, кто был убит или ранен в сегодняшних ужасных террористических атаках. Мы поддерживаем Францию в борьбе с радикальным исламским терроризмом и экстремизмом", - написал он в своем Twitter.Позднее к его словам присоединился президент Дональд Трамп."Наши сердца с народом Франции. Америка солидарна со своим старейшим союзником в этой битве. Эти атаки радикальных исламских террористов должны прекратиться немедленно. Ни одна страна, Франция или другая, не может более мириться с этим!" - написал он в Twitter.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html
https://ria.ru/20201029/napadenie-1582104759.html
франция
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582173062_116:146:2651:2048_1400x0_80_0_0_7c0aba9d5fcd0d297ce05325f3270c76.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вооруженные нападения во франции, роберт о'брайен, эммануэль макрон, дональд трамп, франция, сша, в мире

Трамп прокомментировал нападение в Ницце

20:31 29.10.2020
 
© AP Photo / Daniel ColeПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AP Photo / Daniel Cole
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. США выражают поддержку Франции в борьбе с радикальным исламским терроризмом и экстремизмом в связи с нападением в Ницце, заявил в четверг советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен.
"Наши молитвы с семьями и любимыми людьми тех, кто был убит или ранен в сегодняшних ужасных террористических атаках. Мы поддерживаем Францию в борьбе с радикальным исламским терроризмом и экстремизмом", - написал он в своем Twitter.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
15:31
Атака на Францию: откуда в стране религиозные экстремисты
Позднее к его словам присоединился президент Дональд Трамп.
"Наши сердца с народом Франции. Америка солидарна со своим старейшим союзником в этой битве. Эти атаки радикальных исламских террористов должны прекратиться немедленно. Ни одна страна, Франция или другая, не может более мириться с этим!" - написал он в Twitter.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.
За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
Полицейский на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
15:57
Максимальный уровень террористической угрозы: нападение во Франции
 
Вооруженные нападения во ФранцииРоберт О'БрайенЭммануэль МакронДональд ТрампФранцияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
22:39Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
22:32Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха
Лента новостейМолния