https://ria.ru/20201029/napadenie-1582178329.html

Трамп прокомментировал нападение в Ницце

Трамп прокомментировал нападение в Ницце

США выражают поддержку Франции в борьбе с радикальным исламским терроризмом и экстремизмом в связи с нападением в Ницце, заявил в четверг советник по... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T20:31

2020-10-29T20:31

2020-10-29T20:31

вооруженные нападения во франции

роберт о'брайен

эммануэль макрон

дональд трамп

франция

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. США выражают поддержку Франции в борьбе с радикальным исламским терроризмом и экстремизмом в связи с нападением в Ницце, заявил в четверг советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен."Наши молитвы с семьями и любимыми людьми тех, кто был убит или ранен в сегодняшних ужасных террористических атаках. Мы поддерживаем Францию в борьбе с радикальным исламским терроризмом и экстремизмом", - написал он в своем Twitter.Позднее к его словам присоединился президент Дональд Трамп."Наши сердца с народом Франции. Америка солидарна со своим старейшим союзником в этой битве. Эти атаки радикальных исламских террористов должны прекратиться немедленно. Ни одна страна, Франция или другая, не может более мириться с этим!" - написал он в Twitter.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

https://ria.ru/20201029/napadenie-1582104759.html

франция

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, роберт о'брайен, эммануэль макрон, дональд трамп, франция, сша, в мире