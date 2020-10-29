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https://ria.ru/20201029/napadenie-1582148409.html
СМИ сообщили о задержании мужчины, готовившего нападение под Парижем
СМИ сообщили о задержании мужчины, готовившего нападение под Парижем
Полиция задержала вооруженного ножом мужчину, который планировал нападение у церкви под Парижем, подобное тому, что произошло в Ницце, сообщает французское... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:48
2020-10-29T18:19
вооруженные нападения во франции
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Полиция задержала вооруженного ножом мужчину, который планировал нападение у церкви под Парижем, подобное тому, что произошло в Ницце, сообщает французское издание Le Parisien.По данным издания, мужчина был задержан в коммуне Сартрувиль в Иль-де-Франс в северо-западном пригороде Парижа недалеко от церкви Сен-Мартен.Полиции удалось быстро обнаружить автомобиль, в котором передвигался злоумышленник. Сообщается, что у задержанного был при себе нож.Как пишет Le Parisien, в полицию обратился отец злоумышленника, который предупредил правоохранителей, что его сын намеревается повторить нападение, подобное тому, которое произошло утром в Ницце.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек.Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. При задержании он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.
https://ria.ru/20201029/napadenie-1582104759.html
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вооруженные нападения во франции, франция, париж, в мире

СМИ сообщили о задержании мужчины, готовившего нападение под Парижем

17:48 29.10.2020 (обновлено: 18:19 29.10.2020)
 
© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AP Photo / Michel Euler
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ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Полиция задержала вооруженного ножом мужчину, который планировал нападение у церкви под Парижем, подобное тому, что произошло в Ницце, сообщает французское издание Le Parisien.
По данным издания, мужчина был задержан в коммуне Сартрувиль в Иль-де-Франс в северо-западном пригороде Парижа недалеко от церкви Сен-Мартен.
Полицейский на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
15:57
Максимальный уровень террористической угрозы: нападение во Франции
Полиции удалось быстро обнаружить автомобиль, в котором передвигался злоумышленник. Сообщается, что у задержанного был при себе нож.
Как пишет Le Parisien, в полицию обратился отец злоумышленника, который предупредил правоохранителей, что его сын намеревается повторить нападение, подобное тому, которое произошло утром в Ницце.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек.
Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. При задержании он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
15:31
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