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МИД прокомментировал нападение на российских журналистов в США
МИД прокомментировал нападение на российских журналистов в США
Москва возмущена бездействием полиции Филадельфии после нападения на съемочную группу Первого канала в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:26
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россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
филадельфия
сша
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Москва возмущена бездействием полиции Филадельфии после нападения на съемочную группу Первого канала в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Несмотря на оказание сопротивления ... журналисты лишились всей профессиональной аппаратуры и получили травмы. Американских блюстителей порядка не оказалось рядом не только в момент самой атаки - такое бывает, но и не последовало содействия с их стороны, даже когда пострадавшие журналисты непосредственно обратились за помощью к ближайшему полицейскому патрулю", - добавила представитель МИД РФ.Ранее корреспондент Первого канала Георгий Олисашвили рассказал РИА Новости, что съемочная группа российского телеканала подверглась нападению в Филадельфии, оператор получил сотрясение мозга, однако полиция почти ничем не помогла.Протесты вспыхнули в Филадельфии после убийства полицейскими темнокожего мужчины. В понедельник приблизительно в 17.00 по местному времени 27-летний темнокожий мужчина Уолтер Уоллес, предположительно, вооруженный ножом, шел в сторону сотрудников полиции. Женщина, предположительно, мать мужчины, пыталась его удержать. Несмотря на неоднократные призывы со стороны правоохранителей бросить оружие и остановиться, Уоллес продолжал движение, после чего полицейские несколько раз выстрелили в мужчину, и он скончался. Как сообщает издание Newsweek, семья погибшего утверждает, что Уоллес страдал психическим расстройством и принимал лекарства.Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло заявила, что видео инцидента "вызывает много вопросов", в связи со стрельбой полицейских будет начато расследование. Мэр Филадельфии Джим Кенни также заявил о неоднозначности видеозаписи инцидента и выразил семье и друзьям погибшего соболезнования.
https://ria.ru/20201021/sudya-1580671791.html
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россия
филадельфия
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Во время беспорядков в Филадельфии пострадали журналисты Первого канала
В Филадельфии напали на съемочную группу российского Первого канала. Оператор получил сотрясение мозга, полиция почти не помогала.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), филадельфия, сша, в мире

МИД прокомментировал нападение на российских журналистов в США

16:26 29.10.2020 (обновлено: 16:42 29.10.2020)
 
© AP Photo / Matt SlocumПротест в Филадельфии
Протест в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AP Photo / Matt Slocum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Москва возмущена бездействием полиции Филадельфии после нападения на съемочную группу Первого канала в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы возмущены вопиющим бездействием представителей правоохранительных органов США в отношении нападения, которому подверглись корреспонденты съемочной группы Первого канала в Филадельфии 28 октября. Снимая репортаж практически в самом центре города, российские журналисты оказались в окружении толпы, насколько мы поняли, речь идет о мародерах. Они были вынуждены самостоятельно обороняться", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

"Несмотря на оказание сопротивления ... журналисты лишились всей профессиональной аппаратуры и получили травмы. Американских блюстителей порядка не оказалось рядом не только в момент самой атаки - такое бывает, но и не последовало содействия с их стороны, даже когда пострадавшие журналисты непосредственно обратились за помощью к ближайшему полицейскому патрулю", - добавила представитель МИД РФ.
Ранее корреспондент Первого канала Георгий Олисашвили рассказал РИА Новости, что съемочная группа российского телеканала подверглась нападению в Филадельфии, оператор получил сотрясение мозга, однако полиция почти ничем не помогла.
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Протесты вспыхнули в Филадельфии после убийства полицейскими темнокожего мужчины. В понедельник приблизительно в 17.00 по местному времени 27-летний темнокожий мужчина Уолтер Уоллес, предположительно, вооруженный ножом, шел в сторону сотрудников полиции. Женщина, предположительно, мать мужчины, пыталась его удержать. Несмотря на неоднократные призывы со стороны правоохранителей бросить оружие и остановиться, Уоллес продолжал движение, после чего полицейские несколько раз выстрелили в мужчину, и он скончался. Как сообщает издание Newsweek, семья погибшего утверждает, что Уоллес страдал психическим расстройством и принимал лекарства.
Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло заявила, что видео инцидента "вызывает много вопросов", в связи со стрельбой полицейских будет начато расследование. Мэр Филадельфии Джим Кенни также заявил о неоднозначности видеозаписи инцидента и выразил семье и друзьям погибшего соболезнования.
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