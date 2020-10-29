https://ria.ru/20201029/napadenie-1582125063.html

МИД прокомментировал нападение на российских журналистов в США

МИД прокомментировал нападение на российских журналистов в США

Москва возмущена бездействием полиции Филадельфии после нападения на съемочную группу Первого канала в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:26

2020-10-29T16:26

2020-10-29T16:42

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Москва возмущена бездействием полиции Филадельфии после нападения на съемочную группу Первого канала в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Несмотря на оказание сопротивления ... журналисты лишились всей профессиональной аппаратуры и получили травмы. Американских блюстителей порядка не оказалось рядом не только в момент самой атаки - такое бывает, но и не последовало содействия с их стороны, даже когда пострадавшие журналисты непосредственно обратились за помощью к ближайшему полицейскому патрулю", - добавила представитель МИД РФ.Ранее корреспондент Первого канала Георгий Олисашвили рассказал РИА Новости, что съемочная группа российского телеканала подверглась нападению в Филадельфии, оператор получил сотрясение мозга, однако полиция почти ничем не помогла.Протесты вспыхнули в Филадельфии после убийства полицейскими темнокожего мужчины. В понедельник приблизительно в 17.00 по местному времени 27-летний темнокожий мужчина Уолтер Уоллес, предположительно, вооруженный ножом, шел в сторону сотрудников полиции. Женщина, предположительно, мать мужчины, пыталась его удержать. Несмотря на неоднократные призывы со стороны правоохранителей бросить оружие и остановиться, Уоллес продолжал движение, после чего полицейские несколько раз выстрелили в мужчину, и он скончался. Как сообщает издание Newsweek, семья погибшего утверждает, что Уоллес страдал психическим расстройством и принимал лекарства.Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло заявила, что видео инцидента "вызывает много вопросов", в связи со стрельбой полицейских будет начато расследование. Мэр Филадельфии Джим Кенни также заявил о неоднозначности видеозаписи инцидента и выразил семье и друзьям погибшего соболезнования.

https://ria.ru/20201021/sudya-1580671791.html

https://ria.ru/20200718/1574434862.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Во время беспорядков в Филадельфии пострадали журналисты Первого канала В Филадельфии напали на съемочную группу российского Первого канала. Оператор получил сотрясение мозга, полиция почти не помогала. 2020-10-29T16:26 true PT1M53S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), филадельфия, сша, в мире