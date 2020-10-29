https://ria.ru/20201029/napadenie-1582105022.html

Сообщения СМИ о вооруженном нападении в Париже не подтвердились

Сообщения СМИ о вооруженном нападении в Париже не подтвердились

Информация о вооруженном нападении в Париже не подтвердилась, сообщил Sputnik Франция. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:17

2020-10-29T15:17

2020-10-29T16:27

жан кастекс

кристиан эстрози

авиньон

франция

ницца

париж

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Информация о вооруженном нападении в Париже не подтвердилась, сообщил Sputnik Франция.Ранее агентство со ссылкой на источники сообщало, что вооруженный ножом неизвестный напал на прохожих в районе Порт-де-ля-Шапель.Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг объявил максимальный уровень террористической угрозы. Эти меры вызваны двумя инцидентами, произошедшими сегодня во Франции.В Ницце неизвестный напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Трое погибли, несколько ранены, одну женщину обезглавили. Атаковавшего задержали. По словам мэра города Кристиана Эстрози, это был теракт, так как мужчина повторял "Аллах акбар".После этого в Авиньоне мусульманин пытался зарезать полицейских, его застрелили.

https://ria.ru/20201029/napadenie-1582100686.html

авиньон

франция

ницца

париж

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жан кастекс, кристиан эстрози, авиньон, франция, ницца, париж