https://ria.ru/20201029/napadenie-1582105022.html
Сообщения СМИ о вооруженном нападении в Париже не подтвердились
Сообщения СМИ о вооруженном нападении в Париже не подтвердились
Информация о вооруженном нападении в Париже не подтвердилась, сообщил Sputnik Франция. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:17
2020-10-29T15:17
2020-10-29T16:27
жан кастекс
кристиан эстрози
авиньон
франция
ницца
париж
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Информация о вооруженном нападении в Париже не подтвердилась, сообщил Sputnik Франция.Ранее агентство со ссылкой на источники сообщало, что вооруженный ножом неизвестный напал на прохожих в районе Порт-де-ля-Шапель.Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг объявил максимальный уровень террористической угрозы. Эти меры вызваны двумя инцидентами, произошедшими сегодня во Франции.В Ницце неизвестный напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Трое погибли, несколько ранены, одну женщину обезглавили. Атаковавшего задержали. По словам мэра города Кристиана Эстрози, это был теракт, так как мужчина повторял "Аллах акбар".После этого в Авиньоне мусульманин пытался зарезать полицейских, его застрелили.
https://ria.ru/20201029/napadenie-1582100686.html
авиньон
франция
ницца
париж
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жан кастекс, кристиан эстрози, авиньон, франция, ницца, париж
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Информация о вооруженном нападении в Париже не подтвердилась, сообщил Sputnik Франция.
Ранее агентство со ссылкой на источники сообщало, что вооруженный ножом неизвестный напал на прохожих в районе Порт-де-ля-Шапель.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг объявил максимальный уровень террористической угрозы. Эти меры вызваны двумя инцидентами, произошедшими сегодня во Франции.
В Ницце неизвестный напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Трое погибли, несколько ранены, одну женщину обезглавили. Атаковавшего задержали. По словам мэра города Кристиана Эстрози, это был теракт, так как мужчина повторял "Аллах акбар".
После этого в Авиньоне мусульманин пытался зарезать полицейских, его застрелили.