Теракт в Ницце - результат кампании по дискредитации ислама, считают в ГД
14:37 29.10.2020 (обновлено: 15:00 29.10.2020)
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов соболезнует в связи с гибелью прихожан церкви Нотр-Дам в центре Ниццы, отметив, что нападки на верующих должны прекратиться, следует уделить больше внимания борьбе с терроризмом, особенно внутри каждой страны.
Неизвестный в четверг утром напал с ножом на прихожан церкви в Ницце на юге Франции. Известно о трех погибших. Нападавший был задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.
В беседе с РИА Новости депутат отметил, что эта ситуация могла быть спровоцирована, в частности, "крайне провокационным и опасным поведением" журнала Charlie Hebdo.
"Я считаю, что во многом был прав глава Чечни Рамзан Кадыров, когда сказал, что готов пострадать за веру. Действительно во Франции шло наступление на верующих - как на христиан, так и на мусульман. Карикатуры в журнале касались только христиан и мусульман, не затрагивая людей других вероисповеданий. Провоцирование розни, нетерпимости, непонимания привело к действиям психически неустойчивых экстремистов, которых немало во Франции", - сказал депутат.
Он добавил что Франция все эти годы "принимала экстремистов, которые регулярно устраивали нападения, массовые беспорядки".
"Необходимо разобраться в этой ситуации, прекратить нападки на людей веры, начать реальную борьбу с терроризмом не только на Ближнем Востоке, но и в своих собственных странах. Всё это – плоды бесконтрольного существования террористических объединений внутри страны, годами шедшей кампании по дискредитации основ христианства и ислама, удара по ценностям традиционной семьи. Франция переживает тяжелейший момент. Важно, чтобы решение касалось не только полицейских мер, но и изменений позиций Франции в отношении уважения права веры, недопущения провоцирования верующих людей через общеизвестные медиаресурсы", - заявил Гаврилов.