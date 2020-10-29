https://ria.ru/20201029/napadenie-1582093190.html

Теракт в Ницце - результат кампании по дискредитации ислама, считают в ГД

Теракт в Ницце - результат кампании по дискредитации ислама, считают в ГД

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов соболезнует в связи с гибелью... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:37

2020-10-29T14:37

2020-10-29T15:00

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

вооруженные нападения во франции

здоровье - общество

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сергей гаврилов

франция

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов соболезнует в связи с гибелью прихожан церкви Нотр-Дам в центре Ниццы, отметив, что нападки на верующих должны прекратиться, следует уделить больше внимания борьбе с терроризмом, особенно внутри каждой страны.Неизвестный в четверг утром напал с ножом на прихожан церкви в Ницце на юге Франции. Известно о трех погибших. Нападавший был задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.В беседе с РИА Новости депутат отметил, что эта ситуация могла быть спровоцирована, в частности, "крайне провокационным и опасным поведением" журнала Charlie Hebdo.Он добавил что Франция все эти годы "принимала экстремистов, которые регулярно устраивали нападения, массовые беспорядки"."Необходимо разобраться в этой ситуации, прекратить нападки на людей веры, начать реальную борьбу с терроризмом не только на Ближнем Востоке, но и в своих собственных странах. Всё это – плоды бесконтрольного существования террористических объединений внутри страны, годами шедшей кампании по дискредитации основ христианства и ислама, удара по ценностям традиционной семьи. Франция переживает тяжелейший момент. Важно, чтобы решение касалось не только полицейских мер, но и изменений позиций Франции в отношении уважения права веры, недопущения провоцирования верующих людей через общеизвестные медиаресурсы", - заявил Гаврилов.

https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582073864.html

https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582090845.html

https://ria.ru/20201023/religiya-1581107778.html

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ницца

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, вооруженные нападения во франции, здоровье - общество, ближний восток, госдума рф, сергей гаврилов, франция, ницца, в мире