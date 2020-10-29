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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201029/napadenie-1582093190.html
Теракт в Ницце - результат кампании по дискредитации ислама, считают в ГД
Теракт в Ницце - результат кампании по дискредитации ислама, считают в ГД
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов соболезнует в связи с гибелью... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:37
2020-10-29T15:00
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
вооруженные нападения во франции
здоровье - общество
ближний восток
госдума рф
сергей гаврилов
франция
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов соболезнует в связи с гибелью прихожан церкви Нотр-Дам в центре Ниццы, отметив, что нападки на верующих должны прекратиться, следует уделить больше внимания борьбе с терроризмом, особенно внутри каждой страны.Неизвестный в четверг утром напал с ножом на прихожан церкви в Ницце на юге Франции. Известно о трех погибших. Нападавший был задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.В беседе с РИА Новости депутат отметил, что эта ситуация могла быть спровоцирована, в частности, "крайне провокационным и опасным поведением" журнала Charlie Hebdo.Он добавил что Франция все эти годы "принимала экстремистов, которые регулярно устраивали нападения, массовые беспорядки"."Необходимо разобраться в этой ситуации, прекратить нападки на людей веры, начать реальную борьбу с терроризмом не только на Ближнем Востоке, но и в своих собственных странах. Всё это – плоды бесконтрольного существования террористических объединений внутри страны, годами шедшей кампании по дискредитации основ христианства и ислама, удара по ценностям традиционной семьи. Франция переживает тяжелейший момент. Важно, чтобы решение касалось не только полицейских мер, но и изменений позиций Франции в отношении уважения права веры, недопущения провоцирования верующих людей через общеизвестные медиаресурсы", - заявил Гаврилов.
https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582073864.html
https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582090845.html
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ближний восток
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религия, новости - религия и мировоззрение, вооруженные нападения во франции, здоровье - общество, ближний восток, госдума рф, сергей гаврилов, франция, ницца, в мире

Теракт в Ницце - результат кампании по дискредитации ислама, считают в ГД

14:37 29.10.2020 (обновлено: 15:00 29.10.2020)
 
© REUTERS / Eric GaillardПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© REUTERS / Eric Gaillard
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов соболезнует в связи с гибелью прихожан церкви Нотр-Дам в центре Ниццы, отметив, что нападки на верующих должны прекратиться, следует уделить больше внимания борьбе с терроризмом, особенно внутри каждой страны.
Неизвестный в четверг утром напал с ножом на прихожан церкви в Ницце на юге Франции. Известно о трех погибших. Нападавший был задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
13:17
В Кремле назвали события в Ницце ужасающей трагедией
В беседе с РИА Новости депутат отметил, что эта ситуация могла быть спровоцирована, в частности, "крайне провокационным и опасным поведением" журнала Charlie Hebdo.
"Я считаю, что во многом был прав глава Чечни Рамзан Кадыров, когда сказал, что готов пострадать за веру. Действительно во Франции шло наступление на верующих - как на христиан, так и на мусульман. Карикатуры в журнале касались только христиан и мусульман, не затрагивая людей других вероисповеданий. Провоцирование розни, нетерпимости, непонимания привело к действиям психически неустойчивых экстремистов, которых немало во Франции", - сказал депутат.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
14:30
Священник из Ниццы заявил о получении предупреждений о нападении
Он добавил что Франция все эти годы "принимала экстремистов, которые регулярно устраивали нападения, массовые беспорядки".
"Необходимо разобраться в этой ситуации, прекратить нападки на людей веры, начать реальную борьбу с терроризмом не только на Ближнем Востоке, но и в своих собственных странах. Всё это – плоды бесконтрольного существования террористических объединений внутри страны, годами шедшей кампании по дискредитации основ христианства и ислама, удара по ценностям традиционной семьи. Франция переживает тяжелейший момент. Важно, чтобы решение касалось не только полицейских мер, но и изменений позиций Франции в отношении уважения права веры, недопущения провоцирования верующих людей через общеизвестные медиаресурсы", - заявил Гаврилов.
Люди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 00:15Религия и мировоззрение
Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
 
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВооруженные нападения во ФранцииЗдоровье - ОбществоБлижний ВостокГосдума РФСергей ГавриловФранцияНиццаВ мире
 
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