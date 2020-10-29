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https://ria.ru/20201029/nalogooblozhenie-1582107020.html
В России не планируют изменений в налогообложении нефтяного сектора
В России не планируют изменений в налогообложении нефтяного сектора
Россия не планирует серьезных изменений в налогообложении нефтяного сектора, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет". РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:26
2020-10-29T15:39
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не планирует серьезных изменений в налогообложении нефтяного сектора, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет"."Что касается изменений в сфере налогообложения в области энергетики, нефтедобычи в данном случае – они у нас произведены, и в ближайшее время мы ничего такого серьезного не планируем", - сказал он.
https://ria.ru/20201012/nalogi-1579336068.html
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россия, владимир путин, экономика

В России не планируют изменений в налогообложении нефтяного сектора

15:26 29.10.2020 (обновлено: 15:39 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не планирует серьезных изменений в налогообложении нефтяного сектора, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет".
"Что касается изменений в сфере налогообложения в области энергетики, нефтедобычи в данном случае – они у нас произведены, и в ближайшее время мы ничего такого серьезного не планируем", - сказал он.
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 02:09
Титов предложил временно уменьшить налоги на недвижимость для бизнеса
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
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