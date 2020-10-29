https://ria.ru/20201029/nalogooblozhenie-1582107020.html
В России не планируют изменений в налогообложении нефтяного сектора
В России не планируют изменений в налогообложении нефтяного сектора
Россия не планирует серьезных изменений в налогообложении нефтяного сектора, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет". РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:26
2020-10-29T15:26
2020-10-29T15:39
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не планирует серьезных изменений в налогообложении нефтяного сектора, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет"."Что касается изменений в сфере налогообложения в области энергетики, нефтедобычи в данном случае – они у нас произведены, и в ближайшее время мы ничего такого серьезного не планируем", - сказал он.
https://ria.ru/20201012/nalogi-1579336068.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика