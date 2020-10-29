https://ria.ru/20201029/moskva-1582049739.html
Прибывшим в Москву из других регионов не нужно соблюдать домашний режим
Прибывшим в Москву из других регионов не нужно соблюдать домашний режим
Прибывшим в Москву из других регионов России не нужно соблюдать домашний режим, тем, кто приехал из-за границы, необходимо пройти тестирование на коронавирус,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:27
2020-10-29T11:27
2020-10-29T11:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Прибывшим в Москву из других регионов России не нужно соблюдать домашний режим, тем, кто приехал из-за границы, необходимо пройти тестирование на коронавирус, говорится на сайте мэра и правительства Москвы.Вместе с тем отмечается, что тем, кто приехал из-за границы, необходимо в течение трех дней пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР и оставаться дома до получения результатов."Их требуется загрузить в специальную форму на портале госуслуг gosuslugi.ru", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество