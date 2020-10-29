https://ria.ru/20201029/moskva-1582049739.html

Прибывшим в Москву из других регионов не нужно соблюдать домашний режим

Прибывшим в Москву из других регионов не нужно соблюдать домашний режим

Прибывшим в Москву из других регионов России не нужно соблюдать домашний режим, тем, кто приехал из-за границы, необходимо пройти тестирование на коронавирус,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:27

2020-10-29T11:27

2020-10-29T11:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Прибывшим в Москву из других регионов России не нужно соблюдать домашний режим, тем, кто приехал из-за границы, необходимо пройти тестирование на коронавирус, говорится на сайте мэра и правительства Москвы.Вместе с тем отмечается, что тем, кто приехал из-за границы, необходимо в течение трех дней пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР и оставаться дома до получения результатов."Их требуется загрузить в специальную форму на портале госуслуг gosuslugi.ru", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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