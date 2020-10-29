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В новороссийском поселке море покраснело из-за водорослей

В новороссийском поселке море покраснело из-за водорослей

Причиной окрашивания моря у берегов новороссийского посёлка Мысхако в красный цвет, которое в начале октября заметили местные жители, стали водоросли, сообщил... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:55

2020-10-29T11:55

2020-10-29T12:09

туризм

новости - туризм

игорь дяченко

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

новороссийск

общество

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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Причиной окрашивания моря у берегов новороссийского посёлка Мысхако в красный цвет, которое в начале октября заметили местные жители, стали водоросли, сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко."В начале октября в социальных сетях появилась информация о том, что в районе улицы Морской села Мысхако вода в море окрашена в красный цвет... Горожане, обеспокоившись данным вопросом, стали выдвигать различные версии возможных причин", - написал Дяченко в своём Instagram.Он пояснил что власти направили письмо в адрес Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора, а также в Новороссийский учебный и научно-исследовательский морской биологический центр с просьбой разъяснить данное явление."После отбора проб морской воды и проведения исследования специалисты биоцентра пояснили, что морская вода окрашивается в разные оттенки красного цвета в связи с развитием микро- и макроводорослей. Пробы показали наличие в морской воде множества фрагментов микрофитов (красных водорослей). Ежегодно, независимо от времени года, в период цветения водорослей сильным течением их приносит к прибрежной части Чёрного моря", - сообщил Дяченко.Мэр, сославшись на данные экологов, уточнил, что повода для тревоги нет, потому что в естественной среде макрофиты не обладают токсичными свойствами и не представляют угрозы для здоровья людей и экологии.

новороссийск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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