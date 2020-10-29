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В новороссийском поселке море покраснело из-за водорослей
В новороссийском поселке море покраснело из-за водорослей
Причиной окрашивания моря у берегов новороссийского посёлка Мысхако в красный цвет, которое в начале октября заметили местные жители, стали водоросли, сообщил... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:55
2020-10-29T12:09
туризм
новости - туризм
игорь дяченко
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
новороссийск
общество
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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Причиной окрашивания моря у берегов новороссийского посёлка Мысхако в красный цвет, которое в начале октября заметили местные жители, стали водоросли, сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко."В начале октября в социальных сетях появилась информация о том, что в районе улицы Морской села Мысхако вода в море окрашена в красный цвет... Горожане, обеспокоившись данным вопросом, стали выдвигать различные версии возможных причин", - написал Дяченко в своём Instagram.Он пояснил что власти направили письмо в адрес Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора, а также в Новороссийский учебный и научно-исследовательский морской биологический центр с просьбой разъяснить данное явление."После отбора проб морской воды и проведения исследования специалисты биоцентра пояснили, что морская вода окрашивается в разные оттенки красного цвета в связи с развитием микро- и макроводорослей. Пробы показали наличие в морской воде множества фрагментов микрофитов (красных водорослей). Ежегодно, независимо от времени года, в период цветения водорослей сильным течением их приносит к прибрежной части Чёрного моря", - сообщил Дяченко.Мэр, сославшись на данные экологов, уточнил, что повода для тревоги нет, потому что в естественной среде макрофиты не обладают токсичными свойствами и не представляют угрозы для здоровья людей и экологии.
новороссийск
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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туризм, новости - туризм, игорь дяченко, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), новороссийск, общество

В новороссийском поселке море покраснело из-за водорослей

11:55 29.10.2020 (обновлено: 12:09 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТорговый порт Новороссийска
Торговый порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Причиной окрашивания моря у берегов новороссийского посёлка Мысхако в красный цвет, которое в начале октября заметили местные жители, стали водоросли, сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко.
"В начале октября в социальных сетях появилась информация о том, что в районе улицы Морской села Мысхако вода в море окрашена в красный цвет... Горожане, обеспокоившись данным вопросом, стали выдвигать различные версии возможных причин", - написал Дяченко в своём Instagram.
Он пояснил что власти направили письмо в адрес Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора, а также в Новороссийский учебный и научно-исследовательский морской биологический центр с просьбой разъяснить данное явление.
"После отбора проб морской воды и проведения исследования специалисты биоцентра пояснили, что морская вода окрашивается в разные оттенки красного цвета в связи с развитием микро- и макроводорослей. Пробы показали наличие в морской воде множества фрагментов микрофитов (красных водорослей). Ежегодно, независимо от времени года, в период цветения водорослей сильным течением их приносит к прибрежной части Чёрного моря", - сообщил Дяченко.
Мэр, сославшись на данные экологов, уточнил, что повода для тревоги нет, потому что в естественной среде макрофиты не обладают токсичными свойствами и не представляют угрозы для здоровья людей и экологии.
 
ТуризмНовости - ТуризмИгорь ДяченкоФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НовороссийскОбщество
 
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