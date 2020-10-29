https://ria.ru/20201029/mordoviya-1582179592.html
Мордовия будет сотрудничать с Самарской областью по созданию НОЦ
Мордовия будет сотрудничать с Самарской областью по созданию НОЦ
Глава Мордовии Владимир Волков подписал соглашение о сотрудничестве республики с Самарской областью по созданию научно-образовательного центра, сообщает... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T20:41
2020-10-29T20:41
2020-10-29T20:41
республика мордовия
россия
владимир волков (политик)
республика мордовия
дмитрий азаров
самарская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков подписал соглашение о сотрудничестве республики с Самарской областью по созданию научно-образовательного центра, сообщает пресс-служба главы региона.Глава Мордовии в режиме видеосвязи принял участие в расширенном заседании наблюдательного совета Научно-образовательного центра (НОЦ) "Инженерия будущего", которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.Перед началом заседания наблюдательного совета состоялось торжественное подписание соглашений о сотрудничестве между правительствами регионов-инициаторов создания центра. "Глава Мордовии, подписав документ, поблагодарил всех коллег по проекту, в том числе руководителей регионов и ректоров вузов, за конструктивную командную работу по созданию научно-образовательного центра, который объединяет научно-технологические и экономические возможности регионов", - отмечается в сообщении.По словам Волкова, интеграция компетенций вузов, органов власти, предприятий реального сектора экономики и управляющей компании НОЦ позволила создать проекты, которые обладают высокой конкурентоспособностью как на региональном, так и мировом уровне.В свою очередь губернатор Самарской области отметил, что совместная работа с представителями науки и реального сектора экономики Мордовия дает заметные результаты и в качестве пример привел вклад Мордовского университета имени Огарева, который "является носителем целого ряда сквозных компетенций, например, в вопросах создания уникальных по своим характеристикам приборов".Над созданием программы деятельности НОЦ работали представители научно-образовательных организаций, представители компаний реального сектора экономики, экспертного сообщества. Проекты, вошедшие в программу деятельности центра, сформированы по следующим направлениям: двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмос, сектора новых инженерных компетенций.
https://ria.ru/20201027/mordoviya-1581838730.html
https://ria.ru/20201016/dorogi-1580185124.html
https://ria.ru/20201008/mordoviya-1578910449.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир волков (политик), республика мордовия, дмитрий азаров, самарская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости.
Глава Мордовии Владимир Волков
подписал соглашение о сотрудничестве республики с Самарской областью
по созданию научно-образовательного центра, сообщает пресс-служба главы региона.
Глава Мордовии в режиме видеосвязи принял участие в расширенном заседании наблюдательного совета Научно-образовательного центра (НОЦ) "Инженерия будущего", которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
.
"Самарская область была инициатором создания данного центра, также в него вошли Республика Мордовия, Ульяновская, Пензенская и Тамбовская области. В соответствии с задачами нацпроекта "Наука" до 2024 года в России должно появиться 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Пять было создано в 2019 году, и сейчас стартовал конкурс по отбору второй пятерки, НОЦ "Инженерия будущего" будет в нем участвовать", - говорится в сообщении.
Перед началом заседания наблюдательного совета состоялось торжественное подписание соглашений о сотрудничестве между правительствами регионов-инициаторов создания центра. "Глава Мордовии, подписав документ, поблагодарил всех коллег по проекту, в том числе руководителей регионов и ректоров вузов, за конструктивную командную работу по созданию научно-образовательного центра, который объединяет научно-технологические и экономические возможности регионов", - отмечается в сообщении.
По словам Волкова, интеграция компетенций вузов, органов власти, предприятий реального сектора экономики и управляющей компании НОЦ позволила создать проекты, которые обладают высокой конкурентоспособностью как на региональном, так и мировом уровне.
"В частности, Мордовский госуниверситет планирует войти в проект с перспективными исследованиями в области новых материалов, лазерных, медицинских и биотехнологий, 3D-моделирования, разработки интеллектуальных робототехнических систем. У нас сейчас активно развивается оптоэлектроника. Создан инжиниринговый центр по оптоэлектронике, работает единственный в России завод по оптоволокну. Я считаю, что наша заявка на присвоение центру статуса "Научно-образовательный центр мирового уровня" солидная, а участники обладают большими компетенциями в плане современной инженерии", - заявил глава Мордовии.
В свою очередь губернатор Самарской области отметил, что совместная работа с представителями науки и реального сектора экономики Мордовия дает заметные результаты и в качестве пример привел вклад Мордовского университета имени Огарева, который "является носителем целого ряда сквозных компетенций, например, в вопросах создания уникальных по своим характеристикам приборов".
Над созданием программы деятельности НОЦ работали представители научно-образовательных организаций, представители компаний реального сектора экономики, экспертного сообщества. Проекты, вошедшие в программу деятельности центра, сформированы по следующим направлениям: двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмос, сектора новых инженерных компетенций.