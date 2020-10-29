https://ria.ru/20201029/mordoviya-1582179592.html

Мордовия будет сотрудничать с Самарской областью по созданию НОЦ

Мордовия будет сотрудничать с Самарской областью по созданию НОЦ

Глава Мордовии Владимир Волков подписал соглашение о сотрудничестве республики с Самарской областью по созданию научно-образовательного центра, сообщает... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T20:41

2020-10-29T20:41

2020-10-29T20:41

республика мордовия

россия

владимир волков (политик)

республика мордовия

дмитрий азаров

самарская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков подписал соглашение о сотрудничестве республики с Самарской областью по созданию научно-образовательного центра, сообщает пресс-служба главы региона.Глава Мордовии в режиме видеосвязи принял участие в расширенном заседании наблюдательного совета Научно-образовательного центра (НОЦ) "Инженерия будущего", которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.Перед началом заседания наблюдательного совета состоялось торжественное подписание соглашений о сотрудничестве между правительствами регионов-инициаторов создания центра. "Глава Мордовии, подписав документ, поблагодарил всех коллег по проекту, в том числе руководителей регионов и ректоров вузов, за конструктивную командную работу по созданию научно-образовательного центра, который объединяет научно-технологические и экономические возможности регионов", - отмечается в сообщении.По словам Волкова, интеграция компетенций вузов, органов власти, предприятий реального сектора экономики и управляющей компании НОЦ позволила создать проекты, которые обладают высокой конкурентоспособностью как на региональном, так и мировом уровне.В свою очередь губернатор Самарской области отметил, что совместная работа с представителями науки и реального сектора экономики Мордовия дает заметные результаты и в качестве пример привел вклад Мордовского университета имени Огарева, который "является носителем целого ряда сквозных компетенций, например, в вопросах создания уникальных по своим характеристикам приборов".Над созданием программы деятельности НОЦ работали представители научно-образовательных организаций, представители компаний реального сектора экономики, экспертного сообщества. Проекты, вошедшие в программу деятельности центра, сформированы по следующим направлениям: двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмос, сектора новых инженерных компетенций.

https://ria.ru/20201027/mordoviya-1581838730.html

https://ria.ru/20201016/dorogi-1580185124.html

https://ria.ru/20201008/mordoviya-1578910449.html

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самарская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир волков (политик), республика мордовия, дмитрий азаров, самарская область, общество