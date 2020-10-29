https://ria.ru/20201029/metro-1582096692.html

В казанском метрополитене запустили второй тоннелепроходческий комплекс

В казанском метрополитене запустили второй тоннелепроходческий комплекс

Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг принял участие в запуске второго тоннелепроходческого комплекса на строительстве второй линии метрополитена... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:48

2020-10-29T14:48

2020-10-29T14:48

республика татарстан

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

казань

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152749/93/1527499372_0:128:3188:1921_1400x0_80_0_0_2ed35ec932556150205644f3aca45645.jpg

КАЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг принял участие в запуске второго тоннелепроходческого комплекса на строительстве второй линии метрополитена Казани, сообщает пресс-служба главы республики."Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил строящуюся станцию "Сахарова" второй линии казанского метро… Первая машина, стартовавшая 23 апреля этого года, на данный момент прошла 1,1 километра. Сегодня при участии президента Татарстана состоялся запуск второго тоннелепроходческого комплекса", - говорится в сообщении.Строительство первого участка второй линии метрополитена началось в 2018 году. Длина первого участка второй линии составит 5,37 километра и будет включать четыре станции: "Фучика", "10-й микрорайон", "100-летие ТАССР", "Сахарова". Планируется, что вторая линия общей протяжённостью порядка 20 километров соединит пять районов города и будет состоять из 12 станций.Сегодня на первом участке ведутся основные работы: бетонирование конструкций и проходка двух перегонных тоннелей. Также проведена подготовка территории строительства станции "100-летия ТАССР". Выполнен вынос коммуникаций, готовы объездные дороги, вскоре планируется приступить к строительству котлована. В целом по всей второй линии казанского метро продолжаются работы по перекладке и выводу коммуникаций.Минниханов отметил, что метро необходимо для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры Казани. По его словам, метро сегодня − самый комфортный и быстрый вид общественного транспорта, особенно если приходится добираться с одного конца города в другой. Глава республики пожелал метростроевцам успешной работы и призвал соблюдать все меры безопасности.В настоящее время в Казани действует одна линия метрополитена протяженностью около 17 километров. Первая линия строилась с 1997 по 2018 годы, первые пять станций были введены в эксплуатацию в августе 2005 года (к 1000-летию города). Линия насчитывает 11 станций: "Авиастроительная", "Северный вокзал", "Яшьлек" ("Юность"), "Козья слобода", "Кремлевская", "Площадь Тукая", "Суконная слобода", "Аметьево", "Горки", "Проспект Победы", "Дубравная". "Дубравная" является пересадочной на вторую линию метрополитена.

https://ria.ru/20200928/tatarstan-1577908502.html

https://ria.ru/20201013/kazan-1579609812.html

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, общество