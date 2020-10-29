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Республика Татарстан
https://ria.ru/20201029/metro-1582096692.html
В казанском метрополитене запустили второй тоннелепроходческий комплекс
В казанском метрополитене запустили второй тоннелепроходческий комплекс
Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг принял участие в запуске второго тоннелепроходческого комплекса на строительстве второй линии метрополитена... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:48
2020-10-29T14:48
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
казань
общество
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КАЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг принял участие в запуске второго тоннелепроходческого комплекса на строительстве второй линии метрополитена Казани, сообщает пресс-служба главы республики."Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил строящуюся станцию "Сахарова" второй линии казанского метро… Первая машина, стартовавшая 23 апреля этого года, на данный момент прошла 1,1 километра. Сегодня при участии президента Татарстана состоялся запуск второго тоннелепроходческого комплекса", - говорится в сообщении.Строительство первого участка второй линии метрополитена началось в 2018 году. Длина первого участка второй линии составит 5,37 километра и будет включать четыре станции: "Фучика", "10-й микрорайон", "100-летие ТАССР", "Сахарова". Планируется, что вторая линия общей протяжённостью порядка 20 километров соединит пять районов города и будет состоять из 12 станций.Сегодня на первом участке ведутся основные работы: бетонирование конструкций и проходка двух перегонных тоннелей. Также проведена подготовка территории строительства станции "100-летия ТАССР". Выполнен вынос коммуникаций, готовы объездные дороги, вскоре планируется приступить к строительству котлована. В целом по всей второй линии казанского метро продолжаются работы по перекладке и выводу коммуникаций.Минниханов отметил, что метро необходимо для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры Казани. По его словам, метро сегодня − самый комфортный и быстрый вид общественного транспорта, особенно если приходится добираться с одного конца города в другой. Глава республики пожелал метростроевцам успешной работы и призвал соблюдать все меры безопасности.В настоящее время в Казани действует одна линия метрополитена протяженностью около 17 километров. Первая линия строилась с 1997 по 2018 годы, первые пять станций были введены в эксплуатацию в августе 2005 года (к 1000-летию города). Линия насчитывает 11 станций: "Авиастроительная", "Северный вокзал", "Яшьлек" ("Юность"), "Козья слобода", "Кремлевская", "Площадь Тукая", "Суконная слобода", "Аметьево", "Горки", "Проспект Победы", "Дубравная". "Дубравная" является пересадочной на вторую линию метрополитена.
https://ria.ru/20200928/tatarstan-1577908502.html
https://ria.ru/20201013/kazan-1579609812.html
республика татарстан (татарстан)
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, общество

В казанском метрополитене запустили второй тоннелепроходческий комплекс

14:48 29.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрохожие у входа на станцию "Дубравная" казанского метрополитена
Прохожие у входа на станцию Дубравная казанского метрополитена - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг принял участие в запуске второго тоннелепроходческого комплекса на строительстве второй линии метрополитена Казани, сообщает пресс-служба главы республики.
"Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил строящуюся станцию "Сахарова" второй линии казанского метро… Первая машина, стартовавшая 23 апреля этого года, на данный момент прошла 1,1 километра. Сегодня при участии президента Татарстана состоялся запуск второго тоннелепроходческого комплекса", - говорится в сообщении.
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Строительство первого участка второй линии метрополитена началось в 2018 году. Длина первого участка второй линии составит 5,37 километра и будет включать четыре станции: "Фучика", "10-й микрорайон", "100-летие ТАССР", "Сахарова". Планируется, что вторая линия общей протяжённостью порядка 20 километров соединит пять районов города и будет состоять из 12 станций.
Сегодня на первом участке ведутся основные работы: бетонирование конструкций и проходка двух перегонных тоннелей. Также проведена подготовка территории строительства станции "100-летия ТАССР". Выполнен вынос коммуникаций, готовы объездные дороги, вскоре планируется приступить к строительству котлована. В целом по всей второй линии казанского метро продолжаются работы по перекладке и выводу коммуникаций.
Минниханов отметил, что метро необходимо для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры Казани. По его словам, метро сегодня − самый комфортный и быстрый вид общественного транспорта, особенно если приходится добираться с одного конца города в другой. Глава республики пожелал метростроевцам успешной работы и призвал соблюдать все меры безопасности.
В настоящее время в Казани действует одна линия метрополитена протяженностью около 17 километров. Первая линия строилась с 1997 по 2018 годы, первые пять станций были введены в эксплуатацию в августе 2005 года (к 1000-летию города). Линия насчитывает 11 станций: "Авиастроительная", "Северный вокзал", "Яшьлек" ("Юность"), "Козья слобода", "Кремлевская", "Площадь Тукая", "Суконная слобода", "Аметьево", "Горки", "Проспект Победы", "Дубравная". "Дубравная" является пересадочной на вторую линию метрополитена.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньОбщество
 
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