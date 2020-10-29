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"Мегафон" начинает разработку системы спутниковой передачи данных
"Мегафон" начинает разработку системы спутниковой передачи данных
Сотовый оператор "Мегафон" в ближайшие два года вложит 6 миллиардов рублей в разработку низкоорбитальной спутниковой системы для высокоскоростной передачи... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:32
2020-10-29T11:32
мегафон
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сотовый оператор "Мегафон" в ближайшие два года вложит 6 миллиардов рублей в разработку низкоорбитальной спутниковой системы для высокоскоростной передачи данных, сообщает компания.Проведением прикладных исследований, разработкой технических решений и испытаниями Исследованиями займется специально созданная компания "МегаФон 1440", которая начнет работу 16 ноября. Компанию возглавит Алексей Шелобков, который одновременно продолжит занимать пост управляющего директора технологической компании YADRO. На старте проекта его команда будет сформирована из топ-менеджеров YADRO, а также специалистов "Мегафона" и компании "ЮэСэМ Телеком". Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи – возможность обмена информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных – от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.По его словам, сегодня наземной связью покрыто порядка 35% территории страны, а в зонах с низкой плотностью населения прокладка оптоволокна требует все более существенных инвестиций и эти расходы уже сопоставимы с вложениями в спутниковые системы. Единственным способом обеспечения повсеместного покрытия является конвергенция наземной и спутниковой связи. С ее появлением компания планирует получить универсальную транспортную сеть для всех поколений связи – нынешних, завтрашних и послезавтрашних. Исследовательская компания "МегаФон 1440" сфокусируется на построении эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем, разработает прототипы как самих спутников, так и инфраструктурных решений для внедрения технологии на массовом рынке, и испытает их на земле и в космосе, отметили в "Мегафоне"."Наша цель – перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. За два года нам предстоит решить сразу несколько задач. Во-первых, экономическую. Мы нацелены разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого сфокусируемся на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования. Во-вторых, мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров. Цель, которую мы ставим перед собой, – достаточно абмициозная, достичь ее планируем за счет привлечения в проект лучших умов из разных сфер. Наконец, третья задача – протестировать новые технологии в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от "МегаФон 1440" мы рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет". приводится в сообщении комментарий Шелобкова.В компании напомнили, что "Мегафон" первым в России внедрил стандарты 3G, 4G, первым в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE Advanced. По данным Роскомнадзора, оператор обладает самым широким покрытием сети, услугами компании пользуются 75,4 миллиона клиентов. "Мегафон" также является лидером по количеству обслуживаемых IoT-устройств в стране.В настоящее время компания уже реализует масштабный проект Arctic Connect по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию по дну океана вдоль Арктической зоны России с совокупным объемом инвестиций около 70 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20200925/megafon-1577751872.html
https://ria.ru/20200525/1571962073.html
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мегафон, технологии, новости компаний - экономика

"Мегафон" начинает разработку системы спутниковой передачи данных

11:32 29.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип оператора мобильной связи "Мегафон"
Логотип оператора мобильной связи Мегафон - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сотовый оператор "Мегафон" в ближайшие два года вложит 6 миллиардов рублей в разработку низкоорбитальной спутниковой системы для высокоскоростной передачи данных, сообщает компания.
Проведением прикладных исследований, разработкой технических решений и испытаниями Исследованиями займется специально созданная компания "МегаФон 1440", которая начнет работу 16 ноября. Компанию возглавит Алексей Шелобков, который одновременно продолжит занимать пост управляющего директора технологической компании YADRO. На старте проекта его команда будет сформирована из топ-менеджеров YADRO, а также специалистов "Мегафона" и компании "ЮэСэМ Телеком".
Логотип компании MegaFon - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи – возможность обмена информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных – от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.
"Мы уверены, что за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями – будущее. Такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории России, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики в стране", - привели в компании комментарий генерального директора "Мегафона" Геворка Вермишяна.
По его словам, сегодня наземной связью покрыто порядка 35% территории страны, а в зонах с низкой плотностью населения прокладка оптоволокна требует все более существенных инвестиций и эти расходы уже сопоставимы с вложениями в спутниковые системы. Единственным способом обеспечения повсеместного покрытия является конвергенция наземной и спутниковой связи. С ее появлением компания планирует получить универсальную транспортную сеть для всех поколений связи – нынешних, завтрашних и послезавтрашних.
Исследовательская компания "МегаФон 1440" сфокусируется на построении эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем, разработает прототипы как самих спутников, так и инфраструктурных решений для внедрения технологии на массовом рынке, и испытает их на земле и в космосе, отметили в "Мегафоне".
"Наша цель – перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. За два года нам предстоит решить сразу несколько задач. Во-первых, экономическую. Мы нацелены разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого сфокусируемся на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования. Во-вторых, мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров. Цель, которую мы ставим перед собой, – достаточно абмициозная, достичь ее планируем за счет привлечения в проект лучших умов из разных сфер. Наконец, третья задача – протестировать новые технологии в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от "МегаФон 1440" мы рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет". приводится в сообщении комментарий Шелобкова.
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В компании напомнили, что "Мегафон" первым в России внедрил стандарты 3G, 4G, первым в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE Advanced. По данным Роскомнадзора, оператор обладает самым широким покрытием сети, услугами компании пользуются 75,4 миллиона клиентов. "Мегафон" также является лидером по количеству обслуживаемых IoT-устройств в стране.
В настоящее время компания уже реализует масштабный проект Arctic Connect по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию по дну океана вдоль Арктической зоны России с совокупным объемом инвестиций около 70 миллиардов рублей.
 
МегафонТехнологииНовости компаний - Экономика
 
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