https://ria.ru/20201029/megafon-1582050588.html

"Мегафон" начинает разработку системы спутниковой передачи данных

"Мегафон" начинает разработку системы спутниковой передачи данных

Сотовый оператор "Мегафон" в ближайшие два года вложит 6 миллиардов рублей в разработку низкоорбитальной спутниковой системы для высокоскоростной передачи... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:32

2020-10-29T11:32

2020-10-29T11:32

мегафон

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сотовый оператор "Мегафон" в ближайшие два года вложит 6 миллиардов рублей в разработку низкоорбитальной спутниковой системы для высокоскоростной передачи данных, сообщает компания.Проведением прикладных исследований, разработкой технических решений и испытаниями Исследованиями займется специально созданная компания "МегаФон 1440", которая начнет работу 16 ноября. Компанию возглавит Алексей Шелобков, который одновременно продолжит занимать пост управляющего директора технологической компании YADRO. На старте проекта его команда будет сформирована из топ-менеджеров YADRO, а также специалистов "Мегафона" и компании "ЮэСэМ Телеком". Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи – возможность обмена информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных – от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.По его словам, сегодня наземной связью покрыто порядка 35% территории страны, а в зонах с низкой плотностью населения прокладка оптоволокна требует все более существенных инвестиций и эти расходы уже сопоставимы с вложениями в спутниковые системы. Единственным способом обеспечения повсеместного покрытия является конвергенция наземной и спутниковой связи. С ее появлением компания планирует получить универсальную транспортную сеть для всех поколений связи – нынешних, завтрашних и послезавтрашних. Исследовательская компания "МегаФон 1440" сфокусируется на построении эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем, разработает прототипы как самих спутников, так и инфраструктурных решений для внедрения технологии на массовом рынке, и испытает их на земле и в космосе, отметили в "Мегафоне"."Наша цель – перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. За два года нам предстоит решить сразу несколько задач. Во-первых, экономическую. Мы нацелены разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого сфокусируемся на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования. Во-вторых, мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров. Цель, которую мы ставим перед собой, – достаточно абмициозная, достичь ее планируем за счет привлечения в проект лучших умов из разных сфер. Наконец, третья задача – протестировать новые технологии в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от "МегаФон 1440" мы рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет". приводится в сообщении комментарий Шелобкова.В компании напомнили, что "Мегафон" первым в России внедрил стандарты 3G, 4G, первым в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE Advanced. По данным Роскомнадзора, оператор обладает самым широким покрытием сети, услугами компании пользуются 75,4 миллиона клиентов. "Мегафон" также является лидером по количеству обслуживаемых IoT-устройств в стране.В настоящее время компания уже реализует масштабный проект Arctic Connect по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию по дну океана вдоль Арктической зоны России с совокупным объемом инвестиций около 70 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20200925/megafon-1577751872.html

https://ria.ru/20200525/1571962073.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мегафон, технологии, новости компаний - экономика