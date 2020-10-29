https://ria.ru/20201029/makron-1582117175.html

Макрон прибыл в Ниццу, где произошло нападение у церкви

Макрон прибыл в Ниццу, где произошло нападение у церкви

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Ниццу, где произошло вооруженное нападение у церкви, сообщил мэр города Кристиан Эстрози. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:59

2020-10-29T15:59

2020-10-29T16:54

кристиан эстрози

вооруженные нападения во франции

эммануэль макрон

франция

ницца

в мире

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ПАРИЖ, 29 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Ниццу, где произошло вооруженное нападение у церкви, сообщил мэр города Кристиан Эстрози."Спасибо главе государства Эммануэлю Макрону за его немедленное прибытие в наш город после новой атаки исламистов, поразившей сердце Ниццы", — написал Эстрози в своем Twitter.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненных. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.

https://ria.ru/20201029/napadeniya-1582110658.html

франция

ницца

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристиан эстрози, вооруженные нападения во франции, эммануэль макрон, франция, ницца, в мире