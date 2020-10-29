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Макрон прибыл в Ниццу, где произошло нападение у церкви
Макрон прибыл в Ниццу, где произошло нападение у церкви
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Ниццу, где произошло вооруженное нападение у церкви, сообщил мэр города Кристиан Эстрози. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:59
2020-10-29T16:54
кристиан эстрози
вооруженные нападения во франции
эммануэль макрон
франция
ницца
в мире
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ПАРИЖ, 29 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Ниццу, где произошло вооруженное нападение у церкви, сообщил мэр города Кристиан Эстрози."Спасибо главе государства Эммануэлю Макрону за его немедленное прибытие в наш город после новой атаки исламистов, поразившей сердце Ниццы", — написал Эстрози в своем Twitter.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненных. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.
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франция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVE: Макрон прибыл в Ниццу
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кристиан эстрози, вооруженные нападения во франции, эммануэль макрон, франция, ницца, в мире

Макрон прибыл в Ниццу, где произошло нападение у церкви

15:59 29.10.2020 (обновлено: 16:54 29.10.2020)
 
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ПАРИЖ, 29 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Ниццу, где произошло вооруженное нападение у церкви, сообщил мэр города Кристиан Эстрози.
"Спасибо главе государства Эммануэлю Макрону за его немедленное прибытие в наш город после новой атаки исламистов, поразившей сердце Ниццы", — написал Эстрози в своем Twitter.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненных. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.
Мэр города Ницца Кристиан Эстрози у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Кристиан ЭстрозиВооруженные нападения во ФранцииЭммануэль МакронФранцияНиццаВ мире
 
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