https://ria.ru/20201029/makron-1582117175.html
Макрон прибыл в Ниццу, где произошло нападение у церкви
Макрон прибыл в Ниццу, где произошло нападение у церкви
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Ниццу, где произошло вооруженное нападение у церкви, сообщил мэр города Кристиан Эстрози. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:59
2020-10-29T15:59
2020-10-29T16:54
кристиан эстрози
вооруженные нападения во франции
эммануэль макрон
франция
ницца
в мире
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ПАРИЖ, 29 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Ниццу, где произошло вооруженное нападение у церкви, сообщил мэр города Кристиан Эстрози."Спасибо главе государства Эммануэлю Макрону за его немедленное прибытие в наш город после новой атаки исламистов, поразившей сердце Ниццы", — написал Эстрози в своем Twitter.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненных. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.
https://ria.ru/20201029/napadeniya-1582110658.html
франция
ницца
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Макрон прибыл в Ниццу
LIVE: Макрон прибыл в Ниццу
2020-10-29T15:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристиан эстрози, вооруженные нападения во франции, эммануэль макрон, франция, ницца, в мире