https://ria.ru/20201029/linkor-novorossiysk-1581948431.html

Кошмар в Севастопольской бухте: почему взорвался линкор "Новороссийск"

Сотни погибших моряков, трагическая ошибка командования и подвиг спасательных служб — ровно 65 лет назад, 29 октября 1955-го, в Северной бухте Севастополя после РИА Новости, 29.10.2020

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черноморский флот вмф россии

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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Андрей Коц.</strong> Сотни погибших моряков, трагическая ошибка командования и подвиг спасательных служб — ровно 65 лет назад, 29 октября 1955-го, в Северной бухте Севастополя после мощного взрыва перевернулся и затонул флагман Черноморского флота линейный корабль "Новороссийск". Это одна из самых страшных трагедий в истории советского ВМФ. Подробности гибели линкора долгое время оставались засекреченными. О событиях той ночи — в материале РИА Новости.Прошило насквозьВечером 28 октября 1955-го "Новороссийск" вернулся в Севастополь из похода и занял место у бочки № 3 неподалеку от Морского госпиталя. Часть экипажа отпустили на берег в увольнение. На борту оставались около полутора тысяч человек, включая новое пополнение и курсантов морских училищ. Настроение у моряков было приподнятое: на следующий день намечались торжественные проводы в запас многих старшин и матросов. Вдобавок по субботам утренняя зарядка не проводилась, и экипаж рассчитывал как следует выспаться.После полуночи все спали, бодрствовали лишь вахтенные. Занятые в нарядах матросы наводили на палубах чистоту, дежурные мотористы и электрики проверяли исправность оборудования. Ничто не предвещало беды. Но в половине второго под корпусом с правого борта в носу прогремел взрыв, эквивалентный тонне тротила.Линкор сильно тряхнуло — позже выяснится, что он получил пробоину площадью более 150 квадратных метров. Шквал огня пробил днище, второе дно, платформы, три броневые палубы и разворотил полубак. Корабль фактически прошило взрывом насквозь — снизу доверху. Забортная вода мгновенно затопила нижние помещения и носовую электростанцию. Следом залило спальные кубрики. Большинство находившихся в них моряков — от 100 до 200 человек — погибли практически сразу."Койку мою сорвало, и я очутился на палубе, — вспоминал старшина команды электротехнического дивизиона корабля Владимир Деточка. — Кромешная темнота и тишина, только слышно было бульканье воды. Это продлилось секунду или две, после чего как по команде все крикнули "Ой!" Я стал искать фонарик, но не нашел. И здесь мне какой-то молодой матрос подал спички. Я посветил и не узнал свой кубрик: вся палуба разворочена, как листы бумаги, а ведь ее толщина где-то 220 миллиметров. Кругом кровь и ил. Первое, о чем я подумал, — это война. Решил выбраться наверх для выяснения обстановки. Когда подошел к трапу, то увидел зияющее отверстие и звезды на небе, хотя вверху должно было быть еще две палубы. Все было вынесено наверх".Роковое решениеПосле секундного замешательства экипаж "Новороссийска" приступил к борьбе за живучесть корабля. Матросы и офицеры бросились к боевым постам в машинные и котельные отделения, в трюмы и электростанции. Они боролись с затоплением, задраивали двери, люки, иллюминаторы. Ситуация осложнялась тем, что линкор, уже приняв тонны воды, кренился на левый борт и дал заметный дифферент на нос.О произошедшем уже знали на берегу, с пришвартованных неподалеку кораблей отчаливали спасательные команды. На линкор прибывали высшие офицеры, штабные и политработники, следователи. Одним из первых на борт поднялся командующий флотом вице-адмирал Виктор Пархоменко. Личный состав, не задействованный в борьбе за живучесть, построился на верхней палубе — всего около 800 человек. Начштаба эскадры кораблей Черноморского флота контр-адмирал Николай Никольский предложил перевести их на спасательные суда, но Пархоменко категорически отказался, так как считал, что ситуация под контролем. Это решение стало роковым.Корабль попытались отбуксировать на мелководье, но неудачно. К четырем часам утра крен на левый борт стал критическим, линкор начал переворачиваться. С верхней палубы прыгали в воду, но многие остались во внутренних отсеках и, по сути, были обречены."Стою, думаю: что делать? — рассказывал командир шестой батареи корабля Карл Жилин. — Прыгну за правый борт — попаду на острые лопасти винта, прыгнуть под левый — накроет кораблем. Прыгнул прямо с флагштока вниз, высота — метров 20. Ушел глубоко. Наконец вижу: над головой светлеет — это горели прожекторы. Вынырнул. По грохоту в корпусе понял, что корабль переворачивается. Шум стоял жуткий, с фундаментов летели котлы, машины, механизмы. И я сразу стал отплывать от корабля".Гибли и спасатели с других вымпелов флота, самоотверженно бросавшиеся в ледяную воду в надежде вытащить хоть кого-нибудь. Многие попадали под обломки. Спасатели сбрасывали в воду все, за что могли бы ухватиться их тонущие товарищи: канаты, пожарные рукава, спасательные круги. Если бы не их героизм, погибших было бы гораздо больше.Героизм спасателейВ 04:14 "Новороссийск" перевернулся полностью и уткнулся мачтами в грунт. В дело вступили водолазы-глубоководники аварийно-спасательной службы. В полной темноте они раз за разом погружались, простукивали корпус в надежде найти выживших."Под опрокинутым "Новороссийском" ничего нельзя было сделать, — говорил водолазный специалист, капитан первого ранга в отставке Владимир Романов. — И не только потому, что восприятие перевернутого корабля кардинальным образом меняется. После опрокидывания срывается со своих мест масса вещей, оборудование, даже отдельные механизмы и устройства. Те проходы, трапы и коридоры, которые на ровном киле не вызывали каких-либо затруднений, оказываясь в положении "вверх ногами", сразу же становились непроходимыми. А счет времени шел на минуты".Тяжелейшими усилиями водолазам удалось спасти двоих матросов — моториста и артиллериста — из-под палубы юта, неплотно прилегавшей к грунту. Еще семерых вытащили через прорезанное в кормовой части днища отверстие. До остальных было уже не добраться. Стуки запертых в корпусе линкора обреченных моряков были слышны до 1 ноября. Всего в ту ночь погибли 617 человек, включая нескольких участников спасательной операции.Версии"В момент трагедии я находился в увольнении на берегу, — рассказывает РИА Новости капитан первого ранга в отставке Юрий Абрамов, служивший на "Новороссийске" командиром второй башни главного калибра. — Мы отмечали день рождения сослуживца в Доме офицеров. Неладное я заподозрил только утром — в Северной бухте не было знакомых мачт. А когда подошел ближе, кто-то из офицеров сказал, что линкора больше нет. Я сначала не поверил. Потом увидел на берегу раненых друзей и сослуживцев — подавленных, окровавленных, скрюченных. Эмоции захлестнули. В голове не укладывалось, как столько человек разом могли погибнуть. На "Новороссийске" я не уставал поражаться, насколько это красивый, мощный корабль. Но со временем все больше убеждался, что он откровенно старый. Многие переборки были ржавые. Я до сих пор не могу понять, почему командование флота не разрешило эвакуировать с корабля сотни моряков, столпившихся на верхней палубе".После гибели "Новороссийска" командующего флотом вице-адмирала Пархоменко, не отдавшего приказа об эвакуации, сняли с должности и понизили в звании до контр-адмирала. Лишились звездочек и некоторые другие высшие офицеры-черноморцы. Расследованием занималась правительственная комиссия во главе с заместителем председателя Совета министров СССР Вячеславом Малышевым. Пришли к выводу, что "Новороссийск" взорвался на немецкой донной мине, поставленной еще в годы войны. Водолазы тщательно обследовали дно и обнаружили 17 таких мин, причем три — в радиусе 100 метров от последней стоянки линкора.По другой версии, неофициальной, линкор отправили на дно итальянские диверсанты. Дело в том, что "Новороссийск" — это бывший "Джулио Чезаре". СССР получил его по репарациям. Итальянские националисты восприняли это в штыки, в том числе командир 10-й флотилии штурмовых средств — элитного подразделения подводных диверсантов — Валерио Боргезе. Многие историки полагают, что боевые пловцы незаметно установили на корпус линкора заряды со взрывчаткой. В пользу этой версии, в частности, говорит то, что к 29 октября 1955-го итальянские торговые суда как по команде покинули Севастополь.В севастопольском военно-морском музее "Михайловская батарея" истории корабля посвящены четыре зала. В экспозиции — предметы интерьера линкора, поднятые со дна водолазами, личные вещи моряков, письма выживших, рассекреченные документы того времени. Каждый год 29 октября ветераны-черноморцы собираются здесь, чтобы почтить память павших товарищей.

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/chernomorskiy-flot-1576611085.html

https://ria.ru/20200812/1575699228.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/linkor-1580513776.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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