https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582191403.html
В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 69 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T23:02
2020-10-29T23:02
2020-10-29T23:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 69 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 6713.Днем ранее сообщалось о 66 скончавшихся. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город в ноябре-декабре получит большие партии вакцины от коронавируса. По его словам, через несколько недель уже можно будет записаться на прививку. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество