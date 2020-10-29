https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582191403.html

В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 69 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T23:02

2020-10-29T23:02

2020-10-29T23:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581583579_0:0:2958:1664_1400x0_80_0_0_350e91bf6461fa92f47e479df0391ceb.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 69 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 6713.Днем ранее сообщалось о 66 скончавшихся. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город в ноябре-декабре получит большие партии вакцины от коронавируса. По его словам, через несколько недель уже можно будет записаться на прививку. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество