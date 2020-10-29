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https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582191403.html
В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 69 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T23:02
2020-10-29T23:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 69 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 6713.Днем ранее сообщалось о 66 скончавшихся. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город в ноябре-декабре получит большие партии вакцины от коронавируса. По его словам, через несколько недель уже можно будет записаться на прививку. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом

23:02 29.10.2020 (обновлено: 23:25 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном отделении временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре "Москва"
Медицинские работники в приемном отделении временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре Москва - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 69 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 6713.
Днем ранее сообщалось о 66 скончавшихся.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город в ноябре-декабре получит большие партии вакцины от коронавируса.
По его словам, через несколько недель уже можно будет записаться на прививку.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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