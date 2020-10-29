https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582164168.html

Собянин рассказал о заболеваемости COVID-19 среди детей в Москве

Собянин рассказал о заболеваемости COVID-19 среди детей в Москве

Перевод старших классов школ в Москве на удаленную учебу позволило вдвое снизить число выявленных случаев коронавируса у детей, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:48

2020-10-29T18:48

2020-10-29T18:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Перевод старших классов школ в Москве на удаленную учебу позволило вдвое снизить число выявленных случаев коронавируса у детей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24"."После того как мы прошли через двухнедельные каникулы и старшеклассники перешли на дистанционку, у нас резко уменьшилось количество детей, которые заражены коронавирусом. Сегодня доля вновь заболевших детей уменьшилась в два раза. И количество классов на карантине тоже в разы уменьшилось", — сообщил Собянин.По словам мэра, те меры, которые были приняты в школьной среде, дают свои результаты. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество