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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582159393.html
Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 78 тысяч
Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 78 тысяч
Количество случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 78 тысяч, еще почти тысяча человек скончались, сообщает университет РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:29
2020-10-29T18:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 78 тысяч, еще почти тысяча человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По информации университета, за минувшие 24 часа медики в США зафиксировали еще 78 981 случай заражения, скончались 994 человека с подтвержденным коронавирусом.Днем ранее сообщалось о 73 240 новых случаях и 985 летальных исходах.Рекордный рост случаев заражения был зафиксирован 24 октября, тогда в США сообщили о 83 757 случаях заражения за сутки.Согласно последним данным университета, всего в США коронавирусом заразились более 8,8 миллиона человек, скончались 227 774 пациента с COVID-19. Излечились более 3,5 миллиона заболевших.Во всем мире, по данным университета, зафиксировали свыше 44 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели свыше 30 миллионов человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582151755.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 78 тысяч

18:29 29.10.2020 (обновлено: 18:34 29.10.2020)
 
© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AP Photo / John Minchillo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 78 тысяч, еще почти тысяча человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета, за минувшие 24 часа медики в США зафиксировали еще 78 981 случай заражения, скончались 994 человека с подтвержденным коронавирусом.
Днем ранее сообщалось о 73 240 новых случаях и 985 летальных исходах.
Рекордный рост случаев заражения был зафиксирован 24 октября, тогда в США сообщили о 83 757 случаях заражения за сутки.
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Согласно последним данным университета, всего в США коронавирусом заразились более 8,8 миллиона человек, скончались 227 774 пациента с COVID-19. Излечились более 3,5 миллиона заболевших.
Во всем мире, по данным университета, зафиксировали свыше 44 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели свыше 30 миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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