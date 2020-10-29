https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582159393.html

Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 78 тысяч

Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 78 тысяч

Количество случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 78 тысяч, еще почти тысяча человек скончались, сообщает университет РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:29

2020-10-29T18:29

2020-10-29T18:34

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 78 тысяч, еще почти тысяча человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По информации университета, за минувшие 24 часа медики в США зафиксировали еще 78 981 случай заражения, скончались 994 человека с подтвержденным коронавирусом.Днем ранее сообщалось о 73 240 новых случаях и 985 летальных исходах.Рекордный рост случаев заражения был зафиксирован 24 октября, тогда в США сообщили о 83 757 случаях заражения за сутки.Согласно последним данным университета, всего в США коронавирусом заразились более 8,8 миллиона человек, скончались 227 774 пациента с COVID-19. Излечились более 3,5 миллиона заболевших.Во всем мире, по данным университета, зафиксировали свыше 44 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели свыше 30 миллионов человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582151755.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире