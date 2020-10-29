Собянин считает, что московское здравоохранение справляется с COVID-19
18:26 29.10.2020 (обновлено: 18:36 29.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном отделении временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре "Москва"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Москве в сутки госпитализируют в среднем 1,2 тысячи человек с коронавирусом, городская система здравоохранения с этим справляется, выписывается примерно столько же пациентов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы в сутки госпитализируем около 1,2 тысячи человек. Это большая цифра, огромная, но мы с ней справляемся. И одновременно примерно такое же количество выписывается", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24" в четверг.
Он уточнил, что в последние два дня число поступающих в столичные больницы пациентов было даже чуть ниже, больше человек выписывались.
"Если дальше так будет продолжаться, то мы будем постепенно высвобождать коечный фонд", - подчеркнул мэр Москвы.
По его словам, эти показатели являются гарантией того, что каждому москвичу будет оказана своевременная медицинская помощь и никто не окажется в такой ситуации, когда не будет больничных мест. "Такого не должно быть и такого не будет в Москве", - заявил Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.