https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582158899.html

Собянин считает, что московское здравоохранение справляется с COVID-19

Собянин считает, что московское здравоохранение справляется с COVID-19

В Москве в сутки госпитализируют в среднем 1,2 тысячи человек с коронавирусом, городская система здравоохранения с этим справляется, выписывается примерно... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:26

2020-10-29T18:26

2020-10-29T18:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Москве в сутки госпитализируют в среднем 1,2 тысячи человек с коронавирусом, городская система здравоохранения с этим справляется, выписывается примерно столько же пациентов, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Мы в сутки госпитализируем около 1,2 тысячи человек. Это большая цифра, огромная, но мы с ней справляемся. И одновременно примерно такое же количество выписывается", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24" в четверг.Он уточнил, что в последние два дня число поступающих в столичные больницы пациентов было даже чуть ниже, больше человек выписывались."Если дальше так будет продолжаться, то мы будем постепенно высвобождать коечный фонд", - подчеркнул мэр Москвы.По его словам, эти показатели являются гарантией того, что каждому москвичу будет оказана своевременная медицинская помощь и никто не окажется в такой ситуации, когда не будет больничных мест. "Такого не должно быть и такого не будет в Москве", - заявил Собянин. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/vaktsinatsiya-1582096967.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество