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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582158899.html
Собянин считает, что московское здравоохранение справляется с COVID-19
Собянин считает, что московское здравоохранение справляется с COVID-19
В Москве в сутки госпитализируют в среднем 1,2 тысячи человек с коронавирусом, городская система здравоохранения с этим справляется, выписывается примерно... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:26
2020-10-29T18:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Москве в сутки госпитализируют в среднем 1,2 тысячи человек с коронавирусом, городская система здравоохранения с этим справляется, выписывается примерно столько же пациентов, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Мы в сутки госпитализируем около 1,2 тысячи человек. Это большая цифра, огромная, но мы с ней справляемся. И одновременно примерно такое же количество выписывается", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24" в четверг.Он уточнил, что в последние два дня число поступающих в столичные больницы пациентов было даже чуть ниже, больше человек выписывались."Если дальше так будет продолжаться, то мы будем постепенно высвобождать коечный фонд", - подчеркнул мэр Москвы.По его словам, эти показатели являются гарантией того, что каждому москвичу будет оказана своевременная медицинская помощь и никто не окажется в такой ситуации, когда не будет больничных мест. "Такого не должно быть и такого не будет в Москве", - заявил Собянин. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/vaktsinatsiya-1582096967.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин считает, что московское здравоохранение справляется с COVID-19

18:26 29.10.2020 (обновлено: 18:36 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном отделении временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре "Москва"
Медицинские работники в приемном отделении временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре Москва - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Москве в сутки госпитализируют в среднем 1,2 тысячи человек с коронавирусом, городская система здравоохранения с этим справляется, выписывается примерно столько же пациентов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы в сутки госпитализируем около 1,2 тысячи человек. Это большая цифра, огромная, но мы с ней справляемся. И одновременно примерно такое же количество выписывается", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24" в четверг.
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Он уточнил, что в последние два дня число поступающих в столичные больницы пациентов было даже чуть ниже, больше человек выписывались.
"Если дальше так будет продолжаться, то мы будем постепенно высвобождать коечный фонд", - подчеркнул мэр Москвы.
По его словам, эти показатели являются гарантией того, что каждому москвичу будет оказана своевременная медицинская помощь и никто не окажется в такой ситуации, когда не будет больничных мест. "Такого не должно быть и такого не будет в Москве", - заявил Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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