https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582156422.html

Собянин оценил эффективность системы QR-кодов в Москве

Собянин оценил эффективность системы QR-кодов в Москве

Система QR-кодов в Москве работает эффективно - лучше усилить контроль, чем закрывать целую отрасль, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:15

2020-10-29T18:15

2020-10-29T18:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Система QR-кодов в Москве работает эффективно - лучше усилить контроль, чем закрывать целую отрасль, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что вместо ограничения работы ночных заведений было решено контролировать, кто туда приходит, чтобы оповещать людей о случаях возможного контакта с заболевшими."Это скорее мощная профилактическая мера, и она, на мой взгляд, работает. Если же мы выявляем какие-то очаги в учреждениях общественного питания, в организациях общественного питания, то, конечно, уже Роспотребнадзор принимает индивидуальные решения по закрытию. На мой взгляд, лучше обеспечить чёткий контроль, чем закрывать целую отрасль", - сказал Собянин.С 19 октября в столице заработала система регистрации при входе в ночные развлекательные заведения, которые работают с 0.00 до 6.00. Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по SMS. В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших оповестят, что они оказались в зоне риска и им следует пройти тестирование на COVID-19.Работа системы продлена на месяц. По итогам первой недели к ней присоединились свыше 1,5 тысячи городских развлекательных заведений, среди них добровольцы в виде ресторанов и гостиниц, на которых действие указа формально не распространяется. Как отмечал мэр, в дальнейшем такую систему планируется внедрять и в подразделениях правительства Москвы. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/koronavirusy-1582020356.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество