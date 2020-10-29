Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19
17:14 29.10.2020 (обновлено: 17:21 29.10.2020)
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинскй работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Существующие в Москве требования по борьбе с коронавирусом надо соблюдать, чтобы показатели не ползли вверх - чудес не бывает, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Чудес не бывает, … чтобы опять не полезли вверх показатели ковидные, необходимо строго соблюдать меры, которые мы предприняли, причем мы сделали это таким образом, чтобы не закрывать экономику, не вводить ограничения ни в одном секторе экономики", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что существующие меры надо сохранять и четко выполнять. "Это является гарантией того, что Москва выйдет из кризиса достойно", - заявил мэр.
Ранее Собянин сообщил, что домашний режим для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями, регистрация на входе в развлекательные заведения и требования о переводе на удаленный режим работы 30% сотрудников сохраняются в Москве до конца ноября, также до 8 ноября продлевается дистанционный режим учебы для старшеклассников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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