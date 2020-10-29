https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582139582.html

Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19

Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19

Существующие в Москве требования по борьбе с коронавирусом надо соблюдать, чтобы показатели не ползли вверх - чудес не бывает, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:14

2020-10-29T17:14

2020-10-29T17:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581739297_0:0:2122:1194_1400x0_80_0_0_cccdf5d403582f9d614c616c0bbfbd03.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Существующие в Москве требования по борьбе с коронавирусом надо соблюдать, чтобы показатели не ползли вверх - чудес не бывает, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Чудес не бывает, … чтобы опять не полезли вверх показатели ковидные, необходимо строго соблюдать меры, которые мы предприняли, причем мы сделали это таким образом, чтобы не закрывать экономику, не вводить ограничения ни в одном секторе экономики", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что существующие меры надо сохранять и четко выполнять. "Это является гарантией того, что Москва выйдет из кризиса достойно", - заявил мэр.Ранее Собянин сообщил, что домашний режим для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями, регистрация на входе в развлекательные заведения и требования о переводе на удаленный режим работы 30% сотрудников сохраняются в Москве до конца ноября, также до 8 ноября продлевается дистанционный режим учебы для старшеклассников. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество