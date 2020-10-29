https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582090945.html

Эксперты: властям нужен живой диалог с населением в новых условиях

Эксперты: властям нужен живой диалог с населением в новых условиях

COVID-19 создал новые вызовы для социальной сферы и бизнеса, но также поставил региональные власти перед необходимостью выстраивать коммуникацию с населением. К РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:33

2020-10-29T14:33

2020-10-29T14:33

дмитрий поликанов

общероссийский народный фронт

алексей чеснаков

общество

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. COVID-19 создал новые вызовы для социальной сферы и бизнеса, но также поставил региональные власти перед необходимостью выстраивать коммуникацию с населением. К такому выводу пришли эксперты ЭИСИ в рамках круглого стола по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией в регионах России.Эксперты, во-первых, отметили необходимость и даже неизбежность онлайн-формата обратной связи с гражданами, а во-вторых, подчеркнули разнообразие форм коммуникации, которое появилось благодаря новому формату.Так, директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына привела пример нестандартного способа решения проблем, который был применен в Мурманской области. Там создали WhatsApp-приемную для обращения граждан по вопросам COVID-19. Губернатор Коми в свою очередь не только регулярно выходил в эфир, но и как медик ежедневно записывал советы жителям региона для поддержания иммунитета в условиях сложной эпидемической обстановки.Советник руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Дмитрий Поликанов также отметил, что в текущей сложной экономической ситуации очень важно, как региональные власти ведут информационную работу с людьми, оперативно ли реагируют на проблемы и проявляют ли эмпатию.Эксперт выразил мнение, что региональная власть не всегда успевает объяснять свои действия, что приводит к тому, что некоторые меры кажутся населению абсурдными. По его словам, органам необходимо вести более осмысленную информационную работу, разъясняя гражданам логику своих действий, а также реагировать на запросы своевременно.При этом эксперты сошлись во мнении, что наиболее интересные решения, которые потом выходят на системный уровень, демонстрируют те регионы, где управленцами являются губернаторы новой волны. По мнению участников круглого стола, здесь немаловажную роль играет оперативное реагирование на текущие вызовы и возможность быстрой перестройки системы управления.Так, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков подчеркнул, что губернаторы новой волны сумели стать официальными спикерами, так как основной канал информации о текущей ситуации, по его словам, идет через их личные социальные сети.Приводя результаты исследования по запросам в социальных сетях, проведенного Центром политической конъюнктуры, его директор Алексей Чеснаков в свою очередь также отметил внимание жителей регионов к позиции губернаторов новой волны и деятельности региональных властей по вопросам коронавируса в целом."Большинство пользователей социальных сетей воспринимают ситуацию как вызов для региональных властей и ждут от них каких-то конкретных действий. Также отмечается внимание к губернаторам новой волны – очевидно, что они сумели наладить новые коммуникационные практики. Их внимание к запросам реализуется гораздо быстрее, чем у губернаторов-стариков – я имею в виду время их назначения", – заявил Алексей Чеснаков.

https://ria.ru/20201021/kprf-1580872707.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий поликанов, общероссийский народный фронт, алексей чеснаков, общество