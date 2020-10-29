https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582076381.html
В Кремле не видят повода не доверять властям регионов в борьбе с COVID-19
В Кремле не видят повода не доверять властям регионов в борьбе с COVID-19
В Кремле не видят повода не доверять данным властей регионов по борьбе с коронавирусом, но считают, что апелляции россиян к федеральному центру - повод для... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:26
2020-10-29T13:26
2020-10-29T14:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147712/13/1477121354_0:192:2950:1851_1400x0_80_0_0_bebad3e0e5d406691857553a61b43379.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Кремле не видят повода не доверять данным властей регионов по борьбе с коронавирусом, но считают, что апелляции россиян к федеральному центру - повод для обеспокоенности, с этими обращениями необходимо разбираться на месте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства сообщил, что к нему обращаются с просьбами отправить в регионы комиссии для проверки текущей ситуации в здравоохранении. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться этим.Журналисты задали Пескову вопрос, зачем в регионы будут направлены комиссии и значит ли это, что Кремль стал меньше доверять данным от чиновников на местах.Как уточнил пресс-секретарь президента, в этих сообщениях говорится именно о том, что люди не смогли получить какую-то помощь, ответы на свои чаяния у регионального руководства. "Вот это уже, конечно, повод для обеспокоенности и повод для посылки таких комиссий", - отметил представитель Кремля.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582075613.html
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582068218.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/147712/13/1477121354_110:0:2841:2048_1400x0_80_0_0_d669818a8e6a84677040f54cd692d758.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, политика
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Кремле не видят повода не доверять данным властей регионов по борьбе с коронавирусом, но считают, что апелляции россиян к федеральному центру - повод для обеспокоенности, с этими обращениями необходимо разбираться на месте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства сообщил, что к нему обращаются с просьбами отправить в регионы комиссии для проверки текущей ситуации в здравоохранении. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться этим.
Журналисты задали Пескову вопрос, зачем в регионы будут направлены комиссии и значит ли это, что Кремль стал меньше доверять данным от чиновников на местах.
"Нет, это не значит. Но вы видите, что в связи с тем, что ситуация крайне напряжена в некоторых регионах и в этих регионах были озвучены именно обращения к президенту, обращения к председателю правительства, то, конечно, необходимо разбираться на месте", - заявил Песков.
Как уточнил пресс-секретарь президента, в этих сообщениях говорится именно о том, что люди не смогли получить какую-то помощь, ответы на свои чаяния у регионального руководства. "Вот это уже, конечно, повод для обеспокоенности и повод для посылки таких комиссий", - отметил представитель Кремля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф