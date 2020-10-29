На бесплатные лекарства больным COVID-19 выделят пять миллиардов рублей
13:01 29.10.2020 (обновлено: 13:48 29.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. На обеспечение лекарствами людей, которые лечатся от коронавирусной инфекции на дому, выделят более пяти миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он напомнил, что накануне этот вопрос обсуждался на совещании Владимира Путина с членами кабмина и президент поддержал предложение правительства по бесплатному обеспечению таких пациентов нужными препаратами.
"С учетом его решения сегодня направим дополнительно более пяти миллиардов рублей для закупки таких препаратов", — сказал премьер.
Он отметил, что перечень лекарств определен Минздравом, потребность в них уже просчитана и необходимые запасы имеются.
"Теперь Министерство промышленности и торговли должно оценить достаточность этих запасов и объема производства, чтобы не допустить сбоя поставок в регионы. А Росздравнадзор должен оценить имеющийся ассортимент, чтобы исключить какой-либо дефицит в дальнейшем", — подчеркнул Мишустин.
Он попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко и главу Минфина Антона Силуанова сегодня же довести средства до регионов, чтобы местные власти могли максимально быстро организовать закупки лекарств и средств индивидуальной защиты, а также обеспечить транспортное обслуживание пациентов с COVID-19 и медиков.
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