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https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582069619.html
На бесплатные лекарства больным COVID-19 выделят пять миллиардов рублей
На бесплатные лекарства больным COVID-19 выделят пять миллиардов рублей
На обеспечение лекарствами людей, которые лечатся от коронавирусной инфекции на дому, выделят более пяти миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:01
2020-10-29T13:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. На обеспечение лекарствами людей, которые лечатся от коронавирусной инфекции на дому, выделят более пяти миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Он напомнил, что накануне этот вопрос обсуждался на совещании Владимира Путина с членами кабмина и президент поддержал предложение правительства по бесплатному обеспечению таких пациентов нужными препаратами."С учетом его решения сегодня направим дополнительно более пяти миллиардов рублей для закупки таких препаратов", — сказал премьер.Он отметил, что перечень лекарств определен Минздравом, потребность в них уже просчитана и необходимые запасы имеются."Теперь Министерство промышленности и торговли должно оценить достаточность этих запасов и объема производства, чтобы не допустить сбоя поставок в регионы. А Росздравнадзор должен оценить имеющийся ассортимент, чтобы исключить какой-либо дефицит в дальнейшем", — подчеркнул Мишустин.Он попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко и главу Минфина Антона Силуанова сегодня же довести средства до регионов, чтобы местные власти могли максимально быстро организовать закупки лекарств и средств индивидуальной защиты, а также обеспечить транспортное обслуживание пациентов с COVID-19 и медиков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201026/lechenie-1581669336.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф

На бесплатные лекарства больным COVID-19 выделят пять миллиардов рублей

13:01 29.10.2020 (обновлено: 13:48 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. На обеспечение лекарствами людей, которые лечатся от коронавирусной инфекции на дому, выделят более пяти миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он напомнил, что накануне этот вопрос обсуждался на совещании Владимира Путина с членами кабмина и президент поддержал предложение правительства по бесплатному обеспечению таких пациентов нужными препаратами.
"С учетом его решения сегодня направим дополнительно более пяти миллиардов рублей для закупки таких препаратов", — сказал премьер.
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Он отметил, что перечень лекарств определен Минздравом, потребность в них уже просчитана и необходимые запасы имеются.
"Теперь Министерство промышленности и торговли должно оценить достаточность этих запасов и объема производства, чтобы не допустить сбоя поставок в регионы. А Росздравнадзор должен оценить имеющийся ассортимент, чтобы исключить какой-либо дефицит в дальнейшем", — подчеркнул Мишустин.
Он попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко и главу Минфина Антона Силуанова сегодня же довести средства до регионов, чтобы местные власти могли максимально быстро организовать закупки лекарств и средств индивидуальной защиты, а также обеспечить транспортное обслуживание пациентов с COVID-19 и медиков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинПравительство РФ
 
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