https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582069619.html

На бесплатные лекарства больным COVID-19 выделят пять миллиардов рублей

На бесплатные лекарства больным COVID-19 выделят пять миллиардов рублей

На обеспечение лекарствами людей, которые лечатся от коронавирусной инфекции на дому, выделят более пяти миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:01

2020-10-29T13:01

2020-10-29T13:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. На обеспечение лекарствами людей, которые лечатся от коронавирусной инфекции на дому, выделят более пяти миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Он напомнил, что накануне этот вопрос обсуждался на совещании Владимира Путина с членами кабмина и президент поддержал предложение правительства по бесплатному обеспечению таких пациентов нужными препаратами."С учетом его решения сегодня направим дополнительно более пяти миллиардов рублей для закупки таких препаратов", — сказал премьер.Он отметил, что перечень лекарств определен Минздравом, потребность в них уже просчитана и необходимые запасы имеются."Теперь Министерство промышленности и торговли должно оценить достаточность этих запасов и объема производства, чтобы не допустить сбоя поставок в регионы. А Росздравнадзор должен оценить имеющийся ассортимент, чтобы исключить какой-либо дефицит в дальнейшем", — подчеркнул Мишустин.Он попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко и главу Минфина Антона Силуанова сегодня же довести средства до регионов, чтобы местные власти могли максимально быстро организовать закупки лекарств и средств индивидуальной защиты, а также обеспечить транспортное обслуживание пациентов с COVID-19 и медиков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201026/lechenie-1581669336.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф