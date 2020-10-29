https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582053721.html

В Москве за сутки госпитализировали 1166 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1166 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1166 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ в Москве находится 342 пациента с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:48

2020-10-29T11:48

2020-10-29T11:51

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализировали 1166 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ в Москве находится 342 пациента с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что 10,8% среди заболевших - дети, 42,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет, еще 10,4% - от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших люди старше 80 лет. -0-Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, москва, общество