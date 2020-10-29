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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582053721.html
В Москве за сутки госпитализировали 1166 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1166 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1166 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ в Москве находится 342 пациента с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:48
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распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализировали 1166 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ в Москве находится 342 пациента с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что 10,8% среди заболевших - дети, 42,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет, еще 10,4% - от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших люди старше 80 лет. -0-Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 1166 человек с COVID-19

11:48 29.10.2020 (обновлено: 11:51 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинские работники и пациент во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинские работники и пациент во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализировали 1166 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ в Москве находится 342 пациента с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 4906 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1166 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 342 человека", - говорится в сообщении.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Отмечается, что 10,8% среди заболевших - дети, 42,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет, еще 10,4% - от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших люди старше 80 лет. -0-
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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