В Москве за сутки госпитализировали 1166 человек с COVID-19
11:48 29.10.2020 (обновлено: 11:51 29.10.2020)
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинские работники и пациент во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализировали 1166 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ в Москве находится 342 пациента с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 4906 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1166 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 342 человека", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 10,8% среди заболевших - дети, 42,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет, еще 10,4% - от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших люди старше 80 лет. -0-
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