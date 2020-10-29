https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582052804.html
В России за сутки 14 740 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 14 740 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны после COVID-19 рекордные 14 740 человек, за все время - 1 186 041, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:44
2020-10-29T11:44
2020-10-29T11:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. За сутки в России выписаны после COVID-19 рекордные 14 740 человек, за все время - 1 186 041, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Предыдущий рекорд по выписке пациентов после лечения COVID был достигнут 27 октября - 12 844 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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