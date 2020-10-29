https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582027527.html

В Москве еще 3780 пациентов вылечились от COVID-19

В Москве еще 3780 пациентов вылечились от COVID-19

Еще 3780 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от COVID-19 более 303 тысяч человек, заявила журналистам заместитель мэра РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T09:07

2020-10-29T09:07

2020-10-29T09:12

анастасия ракова

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Еще 3780 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от COVID-19 более 303 тысяч человек, заявила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Накануне сообщалось о 3577 выздоровевших пациентах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ракова , коронавирус covid-19, москва, общество