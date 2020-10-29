https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582027527.html
В Москве еще 3780 пациентов вылечились от COVID-19
В Москве еще 3780 пациентов вылечились от COVID-19
Еще 3780 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от COVID-19 более 303 тысяч человек, заявила журналистам заместитель мэра РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T09:07
2020-10-29T09:07
2020-10-29T09:12
анастасия ракова
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Еще 3780 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от COVID-19 более 303 тысяч человек, заявила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Накануне сообщалось о 3577 выздоровевших пациентах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ракова , коронавирус covid-19, москва, общество