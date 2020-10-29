https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582011119.html

Ограничения по коронавирусу в Москве продлили до 29 ноября

Домашний режим для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями, регистрация на входе в развлекательные заведения и требования о переводе на удаленный РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T00:18

2020-10-29T00:18

2020-10-29T03:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Домашний режим для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями, регистрация на входе в развлекательные заведения и требования о переводе на удаленный режим работы 30% сотрудников сохраняются в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> до конца ноября, также до 8 ноября продлевается дистанционный режим учебы для старшеклассников, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в своем блоге.Ранее Собянин заявил, что "итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм": новые ограничительные меры в столице пока не нужны, но и смягчать существующие опасно - риски распространения заболевания остаются. В частности, мэр подчеркнул, что не будет никаких послаблений по масочно-перчаточному режиму.Продление домашнего режима и удаленкиСогласно указу мэра, домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями, продлевается до конца ноября. Ранее на фоне угрозы распространения коронавируса власти просили их с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома или не покидать загородный садовый участок. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями было настоятельно рекомендовано перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Действие рекомендаций действовало до 28 октября включительно.Кроме того, согласно указу мэра, работодатели, действующие на территории Москвы, должны были с 5 октября по 28 октября перевести на удаленку не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями (исключение – сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации). Работодатели еженедельно в понедельник в электронном виде должны передавать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу. Эта мера продлевается до 29 ноября.В настоящее время на удаленный режим работы в столице перешли более 1,22 миллиона человек.Дистанционка для старшеклассниковС 19 октября школьники 6-11 классов перешли на дистанционное обучение, а ученики 1-5 классов и студенты столичных колледжей продолжили учебу очно.Дистанционная учеба для них продолжится еще неделю, до 8 ноября. Решение о продлении дистанционки или о возвращении к очному обучению будет приниматься в конце следующей недели.При этом городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы не будут работать еще месяц, до 29 ноября.Продление чек-иновС 19 октября в столице заработала система регистрации при входе в ночные развлекательные заведения, которые работают с 0.00 до 6.00. Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по SMS. В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших оповестят, что они оказались в зоне риска и им следует пройти тестирование на COVID-19.Работа системы продлевается еще на месяц. По итогам первой недели к ней присоединились свыше 1,5 тысячи городских развлекательных заведений, среди них добровольцы в виде ресторанов и гостиниц, на которых действие указа формально не распространяется. Как отметил мэр, в дальнейшем такую систему планируется внедрять и в подразделениях правительства Москвы.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581894274.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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