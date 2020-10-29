https://ria.ru/20201029/kontsessii-1582130061.html
Путин высказался о необходимости развития частных концессий
Путин высказался о необходимости развития частных концессий
Концессии государственных предприятий, выпускающих инфраструктурные облигации, не исключают необходимости привлечения частных иностранных инвестиций, в том... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:42
2020-10-29T16:42
2020-10-29T16:42
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
российский фонд прямых инвестиций
ржд
втб
андрей костин (банкир)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Концессии государственных предприятий, выпускающих инфраструктурные облигации, не исключают необходимости привлечения частных иностранных инвестиций, в том числе в инфраструктуру, инструмент частных концессий в этом смысле важен, его никто не отменяет, заявил президент России Владимир Путин.Он в четверг принял участие в работе инвестфорума "Россия зовет". Глава ВТБ Андрей Костин спросил у президента, имеют ли частные концессии право на жизнь в России и будут ли они поддерживаться государством. По мнению главы банка, правительство сейчас хочет сместить акцент и заменить частные концессии в большей степени на концессии госпредприятий, выпускающих инфраструктурные облигации.Он заверил, что частные концессии имеют право на жизнь: "Конечно". Говоря об инфраструктурных облигациях крупных российских компаний, президент упомянул о положительном опыте РЖД, которая выпустила так называемые бессрочные облигации."И люди с удовольствием вкладывают в эти инструменты свои деньги. И правильно делают, потому что это гарантировано государством. Это крупнейшая компания, без эффективной работы которой невозможно себе представить - во всяком случае, в нашей стране - эффективную, жизнеспособную деятельность всей экономики. Это правильно. Но это совсем не исключает необходимости привлечения частных инвестиций, в том числе и в инфраструктуру. А мы так и делаем", - указал Путин.Он отметил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) активно работает, например, с инвесторами из арабских стран. По его словам, уровень доверия к деятельности фонда, в том числе по этому направлению инвестиционной деятельности, достаточно высокий."Некоторые приняли решение автоматически вкладывать свои деньги в наши проекты, в которые вкладывает деньги РФПИ, до 10% - сразу, автоматом. Поэтому ничего здесь не отменяется, наоборот, мы всячески будем стремиться к тому, чтобы сохранить интерес к такой работе", - заверил президент РФ.Президент также обратился к главе ВТБ: "Если вы видите, что здесь есть какие-то вещи, которые требуют дополнительной настройки, скажите мне, пожалуйста, мы с коллегами это обязательно обсудим".
https://ria.ru/20201029/rubl-1582122749.html
https://ria.ru/20201014/investitsii-1579799267.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский фонд прямых инвестиций, ржд, втб, андрей костин (банкир), владимир путин, экономика
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Концессии государственных предприятий, выпускающих инфраструктурные облигации, не исключают необходимости привлечения частных иностранных инвестиций, в том числе в инфраструктуру, инструмент частных концессий в этом смысле важен, его никто не отменяет, заявил президент России Владимир Путин
.
Он в четверг принял участие в работе инвестфорума "Россия зовет". Глава ВТБ Андрей Костин
спросил у президента, имеют ли частные концессии право на жизнь в России и будут ли они поддерживаться государством. По мнению главы банка, правительство сейчас хочет сместить акцент и заменить частные концессии в большей степени на концессии госпредприятий, выпускающих инфраструктурные облигации.
"Главная-то наша цель - привлечение частных инвестиций, в том числе иностранных частных инвестиций... Мы будем стремиться к тому, чтобы обеспечить их не безубыточное, а привлекательное участие в нашей экономике", - заявил в ответ Путин.
Он заверил, что частные концессии имеют право на жизнь: "Конечно". Говоря об инфраструктурных облигациях крупных российских компаний, президент упомянул о положительном опыте РЖД, которая выпустила так называемые бессрочные облигации.
"И люди с удовольствием вкладывают в эти инструменты свои деньги. И правильно делают, потому что это гарантировано государством. Это крупнейшая компания, без эффективной работы которой невозможно себе представить - во всяком случае, в нашей стране - эффективную, жизнеспособную деятельность всей экономики. Это правильно. Но это совсем не исключает необходимости привлечения частных инвестиций, в том числе и в инфраструктуру. А мы так и делаем", - указал Путин.
Он отметил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
) активно работает, например, с инвесторами из арабских стран. По его словам, уровень доверия к деятельности фонда, в том числе по этому направлению инвестиционной деятельности, достаточно высокий.
"Некоторые приняли решение автоматически вкладывать свои деньги в наши проекты, в которые вкладывает деньги РФПИ, до 10% - сразу, автоматом. Поэтому ничего здесь не отменяется, наоборот, мы всячески будем стремиться к тому, чтобы сохранить интерес к такой работе", - заверил президент РФ.
Президент также обратился к главе ВТБ: "Если вы видите, что здесь есть какие-то вещи, которые требуют дополнительной настройки, скажите мне, пожалуйста, мы с коллегами это обязательно обсудим".