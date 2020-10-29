https://ria.ru/20201029/kolokola-1582133424.html
Церемония в Париже в память о жертвах теракта в Ницце. Прямая трансляция
Церемония в Париже в память о жертвах теракта в Ницце. Прямая трансляция
В Париже церковные колокола звонят в память о жертвах теракта в Ницце. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:52
2020-10-29T16:52
2020-10-29T16:52
париж
в мире
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В Париже церковные колокола звонят в память о жертвах теракта в Ницце.В четверг в Ницце неизвестный напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Трое погибли, несколько ранены, одну женщину обезглавили. Атаковавшего задержали. По словам мэра города Кристиана Эстрози, это был теракт, так как мужчина повторял "Аллах акбар".После этого в Авиньоне мусульманин пытался зарезать полицейских, его застрелили.
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Колокола парижской церкви звонят в честь жертв ножевого нападения в Ницце
LIVE: Колокола парижской церкви звонят в честь жертв ножевого нападения в Ницце
2020-10-29T16:52
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PT1S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, париж, в мире
В Париже церковные колокола звонят в память о жертвах теракта в Ницце.
В четверг в Ницце неизвестный напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Трое погибли, несколько ранены, одну женщину обезглавили. Атаковавшего задержали. По словам мэра города Кристиана Эстрози, это был теракт, так как мужчина повторял "Аллах акбар".
После этого в Авиньоне мусульманин пытался зарезать полицейских, его застрелили.