Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201029/kolokola-1582133424.html
Церемония в Париже в память о жертвах теракта в Ницце. Прямая трансляция
Церемония в Париже в память о жертвах теракта в Ницце. Прямая трансляция
В Париже церковные колокола звонят в память о жертвах теракта в Ницце. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:52
2020-10-29T16:52
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582132391_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_41527e81ccbcf6c0b983340801138bf3.jpg
В Париже церковные колокола звонят в память о жертвах теракта в Ницце.В четверг в Ницце неизвестный напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Трое погибли, несколько ранены, одну женщину обезглавили. Атаковавшего задержали. По словам мэра города Кристиана Эстрози, это был теракт, так как мужчина повторял "Аллах акбар".После этого в Авиньоне мусульманин пытался зарезать полицейских, его застрелили.
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
LIVE: Колокола парижской церкви звонят в честь жертв ножевого нападения в Ницце
LIVE: Колокола парижской церкви звонят в честь жертв ножевого нападения в Ницце
2020-10-29T16:52
true
PT1S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582132391_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_e7725d0917cc30677fb382d3e7a39a68.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, париж, в мире
Церемония в Париже в память о жертвах теракта в Ницце. Прямая трансляция
В Париже церковные колокола звонят в память о жертвах теракта в Ницце.
2020-10-29T16:52
true
PT1S

Церемония в Париже в память о жертвах теракта в Ницце. Прямая трансляция

16:52 29.10.2020
 
Читать ria.ru в
В Париже церковные колокола звонят в память о жертвах теракта в Ницце.
В четверг в Ницце неизвестный напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Трое погибли, несколько ранены, одну женщину обезглавили. Атаковавшего задержали. По словам мэра города Кристиана Эстрози, это был теракт, так как мужчина повторял "Аллах акбар".
После этого в Авиньоне мусульманин пытался зарезать полицейских, его застрелили.
 
ПарижВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46На Украине допросят главу Конституционного суда
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
22:39Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
22:32Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха
Лента новостейМолния