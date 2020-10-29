https://ria.ru/20201029/kolokola-1582133424.html

Церемония в Париже в память о жертвах теракта в Ницце. Прямая трансляция

Церемония в Париже в память о жертвах теракта в Ницце. Прямая трансляция

В Париже церковные колокола звонят в память о жертвах теракта в Ницце. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:52

2020-10-29T16:52

2020-10-29T16:52

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582132391_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_41527e81ccbcf6c0b983340801138bf3.jpg

В Париже церковные колокола звонят в память о жертвах теракта в Ницце.В четверг в Ницце неизвестный напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Трое погибли, несколько ранены, одну женщину обезглавили. Атаковавшего задержали. По словам мэра города Кристиана Эстрози, это был теракт, так как мужчина повторял "Аллах акбар".После этого в Авиньоне мусульманин пытался зарезать полицейских, его застрелили.

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Колокола парижской церкви звонят в честь жертв ножевого нападения в Ницце LIVE: Колокола парижской церкви звонят в честь жертв ножевого нападения в Ницце 2020-10-29T16:52 true PT1S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, париж, в мире