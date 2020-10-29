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Аналитики обвинили "русскоязычных" хакеров в атаках на больницы в США
Аналитики обвинили "русскоязычных" хакеров в атаках на больницы в США
Аналитики по компьютерной безопасности в США утверждают, что за кибератаками на медицинские учреждения страны стоит восточноевропейская группа русскоязычных... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T22:19
2020-10-29T22:19
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Аналитики по компьютерной безопасности в США утверждают, что за кибератаками на медицинские учреждения страны стоит восточноевропейская группа русскоязычных хакеров, сообщает газета Wall Street Journal.Ранее в четверг ФБР и еще два американских федеральных агентства предупредили о кибератаках против системы здравоохранения США. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на их совместное заявление, злоумышленники используют программы-вымогатели, в результате чего могут быть похищены данные и нарушена работа служб здравоохранения.Как говорится в материале, американская компания по вопросам кибербезопасности Mandiant полагает, что атаки на больницы осуществляли хакеры из восточноевропейской группы UNC1878. Издание называет их "русскоязычными".Как в заявлении ФБР, так и в публикации Wall Street Journal отмечается, что эти атаки, по всей видимости, не имеют отношения к президентским выборам в США.
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фбр, сша, в мире

Аналитики обвинили "русскоязычных" хакеров в атаках на больницы в США

22:19 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Аналитики по компьютерной безопасности в США утверждают, что за кибератаками на медицинские учреждения страны стоит восточноевропейская группа русскоязычных хакеров, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее в четверг ФБР и еще два американских федеральных агентства предупредили о кибератаках против системы здравоохранения США. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на их совместное заявление, злоумышленники используют программы-вымогатели, в результате чего могут быть похищены данные и нарушена работа служб здравоохранения.
Как говорится в материале, американская компания по вопросам кибербезопасности Mandiant полагает, что атаки на больницы осуществляли хакеры из восточноевропейской группы UNC1878. Издание называет их "русскоязычными".
Как в заявлении ФБР, так и в публикации Wall Street Journal отмечается, что эти атаки, по всей видимости, не имеют отношения к президентским выборам в США.
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