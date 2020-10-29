https://ria.ru/20201029/kiberataki-1582188046.html

Аналитики обвинили "русскоязычных" хакеров в атаках на больницы в США

Аналитики обвинили "русскоязычных" хакеров в атаках на больницы в США

Аналитики по компьютерной безопасности в США утверждают, что за кибератаками на медицинские учреждения страны стоит восточноевропейская группа русскоязычных... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T22:19

2020-10-29T22:19

2020-10-29T22:19

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Аналитики по компьютерной безопасности в США утверждают, что за кибератаками на медицинские учреждения страны стоит восточноевропейская группа русскоязычных хакеров, сообщает газета Wall Street Journal.Ранее в четверг ФБР и еще два американских федеральных агентства предупредили о кибератаках против системы здравоохранения США. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на их совместное заявление, злоумышленники используют программы-вымогатели, в результате чего могут быть похищены данные и нарушена работа служб здравоохранения.Как говорится в материале, американская компания по вопросам кибербезопасности Mandiant полагает, что атаки на больницы осуществляли хакеры из восточноевропейской группы UNC1878. Издание называет их "русскоязычными".Как в заявлении ФБР, так и в публикации Wall Street Journal отмечается, что эти атаки, по всей видимости, не имеют отношения к президентским выборам в США.

https://ria.ru/20200719/1574557589.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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