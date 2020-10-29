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МИД прокомментировал обвинения Дании в причастности России к кибератакам
МИД прокомментировал обвинения Дании в причастности России к кибератакам
Голословные обвинения Дании в причастности РФ к кибератакам вируса NotPetya несут дополнительный негатив отношениям Москвы и Копенгагена, заявила официальный... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:44
2020-10-29T16:44
россия
фбр
мария захарова
главное разведывательное управление рф
дания
сша
политика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Голословные обвинения Дании в причастности РФ к кибератакам вируса NotPetya несут дополнительный негатив отношениям Москвы и Копенгагена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, датская сторона избегает предметного обсуждения имеющихся взаимных озабоченностей в ходе двусторонних контактов."Без ответа остается наше неоднократное предложение по поиску совместных решений по кибербезопасности. Голословные заявления о необходимости привлечения виновных к ответственности для сохранения свободного и открытого киберпространства, а также бездоказательное обвинение граждан РФ в причастности к кибератакам привносит дополнительный негатив и в без того существенно деградировавшие за последние годы по вине Копенгагена двусторонние отношения", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Минюст и ФБР США ранее предъявили обвинения в хакерстве шести россиянам, подозреваемым в причастности к распространению вируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица являются сотрудниками ГРУ и организовывали в том числе кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее в 2018 году.
https://ria.ru/20201022/seti-1581105324.html
россия
дания
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россия, фбр, мария захарова, главное разведывательное управление рф, дания, сша, политика

МИД прокомментировал обвинения Дании в причастности России к кибератакам

16:44 29.10.2020
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Голословные обвинения Дании в причастности РФ к кибератакам вируса NotPetya несут дополнительный негатив отношениям Москвы и Копенгагена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Антироссийская риторика в публичном пространстве вошла в привычку у датских партнеров, к сожалению. Недавние заявления внешнеполитического ведомства Дании свидетельствуют об этом же. В частности, в нем было поддержано обвинение министерства юстиции США в адрес российских спецслужб, якобы ответственных за кибератаку посредством вируса, который распространялся в 2017 году. Вот еще одно подтверждение этому", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, датская сторона избегает предметного обсуждения имеющихся взаимных озабоченностей в ходе двусторонних контактов.
"Без ответа остается наше неоднократное предложение по поиску совместных решений по кибербезопасности. Голословные заявления о необходимости привлечения виновных к ответственности для сохранения свободного и открытого киберпространства, а также бездоказательное обвинение граждан РФ в причастности к кибератакам привносит дополнительный негатив и в без того существенно деградировавшие за последние годы по вине Копенгагена двусторонние отношения", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Минюст и ФБР США ранее предъявили обвинения в хакерстве шести россиянам, подозреваемым в причастности к распространению вируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица являются сотрудниками ГРУ и организовывали в том числе кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее в 2018 году.
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РоссияФБРМария ЗахароваГлавное разведывательное управление РФДанияСШАПолитика
 
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