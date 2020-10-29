https://ria.ru/20201029/kiberataki-1582131243.html

МИД прокомментировал обвинения Дании в причастности России к кибератакам

МИД прокомментировал обвинения Дании в причастности России к кибератакам

Голословные обвинения Дании в причастности РФ к кибератакам вируса NotPetya несут дополнительный негатив отношениям Москвы и Копенгагена, заявила официальный... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:44

2020-10-29T16:44

2020-10-29T16:44

россия

фбр

мария захарова

главное разведывательное управление рф

дания

сша

политика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Голословные обвинения Дании в причастности РФ к кибератакам вируса NotPetya несут дополнительный негатив отношениям Москвы и Копенгагена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, датская сторона избегает предметного обсуждения имеющихся взаимных озабоченностей в ходе двусторонних контактов."Без ответа остается наше неоднократное предложение по поиску совместных решений по кибербезопасности. Голословные заявления о необходимости привлечения виновных к ответственности для сохранения свободного и открытого киберпространства, а также бездоказательное обвинение граждан РФ в причастности к кибератакам привносит дополнительный негатив и в без того существенно деградировавшие за последние годы по вине Копенгагена двусторонние отношения", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Минюст и ФБР США ранее предъявили обвинения в хакерстве шести россиянам, подозреваемым в причастности к распространению вируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица являются сотрудниками ГРУ и организовывали в том числе кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее в 2018 году.

https://ria.ru/20201022/seti-1581105324.html

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дания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбр, мария захарова, главное разведывательное управление рф, дания, сша, политика