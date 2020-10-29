https://ria.ru/20201029/khramy-1581974948.html

Что происходит в храмах в период осеннего всплеска COVID-19

Закрытые храмы и службы по интернету: большинство православных не любят вспоминать минувшую весну, когда страна впервые столкнулась с пандемией коронавируса... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T08:00

2020-10-29T08:00

2020-10-29T08:12

религия и мировоззрение

московский патриархат

аналитика - религия и мировоззрение

жулебино

владимир вигилянский

русская православная церковь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

роман силантьев

общество

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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Олег Налисник.</strong> Закрытые храмы и службы по интернету: большинство православных не любят вспоминать минувшую весну, когда страна впервые столкнулась с пандемией коронавируса. Несмотря на возобновившийся осенью рост заболеваемости и смертности среди духовенства, в церковь с лета и по сей день можно попасть свободно. Но профилактические меры для верующих все же действуют. Вот только не все их соблюдают.Вторая волна смертности"Миша, стой! Миша, куда ты!? А ну маску надень!" — кричит молодая мама в платке.Ее сын устремился к храмовым ступенькам. Быстро взобравшись по ним, он застыл у самой двери — видать, растерялся, увидев столько людей внутри. На воскресную службу в большой Сретенский храм в многонаселенном районе столицы Жулебино собралось не меньше двух сотен человек.Литургия длится уже почти час, а народ все подходит. Видно, что прихожане стараются держаться на расстоянии друг от друга, но не получается: слишком их много. Зато почти все в масках. Лишь единицы осмеливаются зайти внутрь без них. Правда, замечаний по этому поводу никто не делает."Поначалу не особо верили в коронавирус — и маски в храме снимали, стояли плотно друг к другу. Но потом, когда многие из наших знакомых переболели, в основном летом, поняли, что вели себя неправильно", — признается одна из постоянных прихожанок.Тяжелый удар для общины — смерть настоятеля: 56-летний протоиерей Димитрий Арзуманов скончался от ковида две недели назад. В октябре болезнь унесла жизни еще 14 священнослужителей по всей стране. И это только по официальным данным рабочей группы при патриархе по координации церковных учреждений в условиях распространения коронавируса. С апреля, когда начали вести публичную статистику, это самый высокий показатель. Да и в целом по России заболеваемость и смертность бьют все весенние рекорды. В субъектах либо уже ввели, либо обсуждают дополнительные ограничения. А Роспотребнадзор объявил масочный режим по всей стране. О религиозных организациях чиновники ничего нового не говорили. Действуют принятые еще в мае меры: маски, перчатки, а главное, на одного молящегося — четыре квадратных метра храма. Но предписания эти даже при нанесенной на полы храмов и прихрамовых территорий разметке на воскресных службах соблюдать сложно, как в метро в часы пик.Меж двух огнейЗачастую люди стоят довольно плотно друг к другу. Причем даже на улице: так было, например, на молебне возле Иверской часовни на Красной площади. Хотя верующие — на улице их было пара десятков — были в масках. "Если весной ограничения воспринимали с пониманием, то сейчас, после лета, люди расслабились. Причем это заметно не только по храмам, но и в городе в целом", — говорит глава информационного отдела Московской городской епархии священник Александр Волков. А механизмов воздействия на прихожан у священнослужителей мало. Как отмечает Волков, они могут лишь призвать следовать противовирусным мерам. Но никак не заставить."У нас же нет жесткого административного режима. Храм — это не закрытая организация, которая имеет право ставить условия для прохода внутрь. Мы можем рекомендовать, просить или как-то подсказывать людям. Но все же многое зависит от них", — подчеркивает Волков.Зачастую священники оказываются перед дилеммой. Это касается и еще одного правила властей: ограничить доступ в храм людям старше 65 лет. А ведь, как известно, именно такие нередко составляют большинство в приходе. То есть, с одной стороны, можно нарваться на штраф, а с другой — лишить пожилого человека возможности помолиться, хотя для него архиважно. И если летом проблема отчасти решалась проведением служб на улице, то сейчас, с приближением зимы, это не позволит погода. Кроме того, духовенство обязано выполнять внутренние предписания Русской православной церкви. Еще в марте патриархия выпустила циркуляр о режиме работы храмов в условиях пандемии. С тех пор лжицу — ложечку для причастия — обрабатывают санитайзером после каждого человека, целовать крест и руку священнику нельзя, иконы и реликвии дезинифицируют, молитвенные помещения регулярно проветриваются.В целом, по данным той же Московской епархии, священнослужители следуют предписаниям. Правда, не всегда: в некоторых храмах просфоры раздают без перчаток, где-то нерегулярно протирают иконы — не после каждого прихожанина. Нескольких настоятелей, как рассказал Волков, даже наказали за несоблюдение мер. Боязнь будущегоУжесточат ли ограничения в храмах, пока неизвестно. Один из членов антивирусной рабочей группы при патриархе рассказал, что сейчас там внимательно изучают распоряжения властей, которые регулярно обновляются с конца сентября. Так, требование столичной мэрии перевести не менее 30 процентов работников на "удаленку" коснулось и религиозных организаций."Сокращение числа сотрудников, одновременно присутствующих в храме, мы выдерживаем с трудом", — жалуется настоятель Серафимовского храма в районе делового центра "Москва-Сити" протоиерей Максим Козлов. У настоятеля Татьянинского храма при МГУ отца Владимира Вигилянского та же проблема. "У нас и так мало сотрудников. После первой волны пришлось сократить штат, но задолженность по зарплате за несколько месяцев не погашена. Остались только те, кто участвует в богослужениях: не будет же певчий петь из дома", — поясняет он. Весеннее закрытие храмов привело к большим финансовым проблемам у общин. И повторения этого вряд ли кто выдержит. Но в то же время инфицированных все больше. Это касается и священнослужителей — переболели многие священники и епископы. На карантине из-за контакта с больным и сам патриарх Кирилл."Думаю, от десяти до 20 процентов православного духовенства точно заразились (всего в РПЦ порядка 40 тысяч служителей. — Прим. ред.). Они вместе с чиновниками и медиками — в группе риска", — отмечает религиовед и глава Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.Причем, добавляет он, у священников наиболее широкий круг общения. А то, что плотность православного населения в стране самая высокая, усугубляет ситуацию именно для духовенства РПЦ. В Московском патриархате надеются на сознательность прихожан и духовенства — призывают выполнять все предписания. По мнению служителей Церкви, нынешних ограничений пока достаточно для борьбы пандемией.

https://ria.ru/20201008/rpts-1578724644.html

жулебино

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение, жулебино, владимир вигилянский, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роман силантьев, общество