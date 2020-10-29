https://ria.ru/20201029/karabakh-1582024509.html

Карабах заявил об уничтожении беспилотника турецкого производства

Силы ПВО непризнанной Нагорно-Карабахской республики уничтожили в четверг принадлежащий ВС Азербайджана беспилотник "Байрактар" турецкого производства, сообщила РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T08:22

2020-10-29T08:22

2020-10-29T08:22

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/140901/23/1409012332_0:64:2953:1726_1400x0_80_0_0_05d5bcb5ecceb54764a1b44a010d9082.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости.</strong> Силы ПВО непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> уничтожили в четверг принадлежащий ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> беспилотник "Байрактар" турецкого производства, сообщила армия обороны Карабаха.Отмечается, что ночью ситуация на передовой оставалась стабильно напряженной. "Подразделения <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обороны продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи, контролируя оперативно-тактическую обстановку", - добавляется в сообщении.Премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> на прошлой неделе заявил, что карабахские силы сбили с начала эскалации в регионе около 10 беспилотников "Байрактар" турецкого производства.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.Стороны трижды договаривались о перемирии, последняя попытка прекратить огонь была предпринята с утра 26 октября, однако бои продолжаются.

https://radiosputnik.ria.ru/20201021/turtsiya-1580905602.html

2

нагорно-карабахская республика

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире