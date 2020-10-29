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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582024509.html
Карабах заявил об уничтожении беспилотника турецкого производства
Силы ПВО непризнанной Нагорно-Карабахской республики уничтожили в четверг принадлежащий ВС Азербайджана беспилотник "Байрактар" турецкого производства, сообщила РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T08:22
2020-10-29T08:22
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости.</strong> Силы ПВО непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> уничтожили в четверг принадлежащий ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> беспилотник "Байрактар" турецкого производства, сообщила армия обороны Карабаха.Отмечается, что ночью ситуация на передовой оставалась стабильно напряженной. "Подразделения <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обороны продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи, контролируя оперативно-тактическую обстановку", - добавляется в сообщении.Премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> на прошлой неделе заявил, что карабахские силы сбили с начала эскалации в регионе около 10 беспилотников "Байрактар" турецкого производства.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.Стороны трижды договаривались о перемирии, последняя попытка прекратить огонь была предпринята с утра 26 октября, однако бои продолжаются.
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/turtsiya-1580905602.html
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нагорно-карабахская республика
сша
армения
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никол пашинян, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Карабах заявил об уничтожении беспилотника турецкого производства

08:22 29.10.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны
Военнослужащие армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости
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ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Силы ПВО непризнанной Нагорно-Карабахской республики уничтожили в четверг принадлежащий ВС Азербайджана беспилотник "Байрактар" турецкого производства, сообщила армия обороны Карабаха.

"Только что подразделения ПВО Армии обороны уничтожили очередной ударный беспилотный летательный аппарат "Байрактар", - говорится на странице карабахской армии в Facebook.

Отмечается, что ночью ситуация на передовой оставалась стабильно напряженной. "Подразделения Армении обороны продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи, контролируя оперативно-тактическую обстановку", - добавляется в сообщении.
Премьер Армении Никол Пашинян на прошлой неделе заявил, что карабахские силы сбили с начала эскалации в регионе около 10 беспилотников "Байрактар" турецкого производства.
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Стороны трижды договаривались о перемирии, последняя попытка прекратить огонь была предпринята с утра 26 октября, однако бои продолжаются.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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