https://ria.ru/20201029/kapital-1582088354.html
Путин заявил, что Россия не собирается ограничивать движение капитала
Путин заявил, что Россия не собирается ограничивать движение капитала
Россия не собирается ограничивать движение капитала, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет!". РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:19
2020-10-29T14:19
2020-10-29T14:40
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
втб капитал
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не собирается ограничивать движение капитала, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет!"."Основные инвесторы у нас откуда? Это Кипр, Нидерланды, ну и так далее. Это реинвестиции в наш российский капитал, тоже хорошо. Мы не жалеем о том, что у нас… свободное движение капитала. Мы его не ограничиваем и не собираемся ограничивать, это наша принципиальная позиция", - сказал он.
https://ria.ru/20200908/rossiya-1576932190.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб капитал, владимир путин, в мире