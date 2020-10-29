https://ria.ru/20201029/kapital-1582088354.html

Путин заявил, что Россия не собирается ограничивать движение капитала

Путин заявил, что Россия не собирается ограничивать движение капитала

Россия не собирается ограничивать движение капитала, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет!". РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:19

2020-10-29T14:19

2020-10-29T14:40

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

втб капитал

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не собирается ограничивать движение капитала, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет!"."Основные инвесторы у нас откуда? Это Кипр, Нидерланды, ну и так далее. Это реинвестиции в наш российский капитал, тоже хорошо. Мы не жалеем о том, что у нас… свободное движение капитала. Мы его не ограничиваем и не собираемся ограничивать, это наша принципиальная позиция", - сказал он.

https://ria.ru/20200908/rossiya-1576932190.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, втб капитал, владимир путин, в мире