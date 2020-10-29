https://ria.ru/20201029/kapanina-1582148085.html

"Это просто невероятно". Трюк российской летчицы поразил иностранцев

"Это просто невероятно". Трюк российской летчицы поразил иностранцев

В социальной сети Reddit набирает популярность отрывок из видео, в котором летчица невозмутимо улыбается и машет в камеру, выполняя фигуру высшего пилотажа под... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:47

2020-10-29T17:47

2020-10-29T19:07

россия

reddit

светлана капанина

международная авиационная федерация

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582146840_0:0:1441:812_1400x0_80_0_0_4b6ee2cdb918dbb38247ee390eb2e8b3.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В социальной сети Reddit набирает популярность отрывок из видео, в котором летчица невозмутимо улыбается и машет в камеру, выполняя фигуру высшего пилотажа под названием "бочка".При этом только в комментариях пользователи узнали, что героиня публикации — россиянка Светлана Капанина, семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту. В 2005 году Международная авиационная федерация наградила ее медалью "Лучший пилот столетия".В оригинальном видео Капанина на протяжении получаса демонстрирует фигуры высшего пилотажа в небе над олимпийской деревней в Сочи. И хотя оно было снято еще в 2015 году, пользователи обратили внимание на ироничный фрагмент видео только сейчас."Это же просто невероятно! Большую часть времени она выглядит так, словно едет по маршруту к себе на работу", — не смогли скрыть восхищения в комментариях."Когда она помахала в камеру, я весь покраснел", — признался один из пользователей."Я тоже, она как будто мне лично помахала!" — согласился другой."Она делает "бочку" в самолете, но все равно выглядит разочарованной в жизни. Ее взгляд несет в себе груз бесконечных русских зим и детства, наполненного постоянными повторами советских мультиков без единой шутки", — пошутили в комментариях.Элегантность, с которой Капанина управляется с самолетом, некоторые пользователи сравнили с балетными па.

https://radiosputnik.ria.ru/20200723/1574007384.html

https://ria.ru/20200328/1569204816.html

россия

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, reddit, светлана капанина, международная авиационная федерация, сочи