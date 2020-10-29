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"Это просто невероятно". Трюк российской летчицы поразил иностранцев
"Это просто невероятно". Трюк российской летчицы поразил иностранцев
В социальной сети Reddit набирает популярность отрывок из видео, в котором летчица невозмутимо улыбается и машет в камеру, выполняя фигуру высшего пилотажа под... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:47
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россия
reddit
светлана капанина
международная авиационная федерация
сочи
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В социальной сети Reddit набирает популярность отрывок из видео, в котором летчица невозмутимо улыбается и машет в камеру, выполняя фигуру высшего пилотажа под названием "бочка".При этом только в комментариях пользователи узнали, что героиня публикации — россиянка Светлана Капанина, семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту. В 2005 году Международная авиационная федерация наградила ее медалью "Лучший пилот столетия".В оригинальном видео Капанина на протяжении получаса демонстрирует фигуры высшего пилотажа в небе над олимпийской деревней в Сочи. И хотя оно было снято еще в 2015 году, пользователи обратили внимание на ироничный фрагмент видео только сейчас."Это же просто невероятно! Большую часть времени она выглядит так, словно едет по маршруту к себе на работу", — не смогли скрыть восхищения в комментариях."Когда она помахала в камеру, я весь покраснел", — признался один из пользователей."Я тоже, она как будто мне лично помахала!" — согласился другой."Она делает "бочку" в самолете, но все равно выглядит разочарованной в жизни. Ее взгляд несет в себе груз бесконечных русских зим и детства, наполненного постоянными повторами советских мультиков без единой шутки", — пошутили в комментариях.Элегантность, с которой Капанина управляется с самолетом, некоторые пользователи сравнили с балетными па.
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россия, reddit, светлана капанина, международная авиационная федерация, сочи

"Это просто невероятно". Трюк российской летчицы поразил иностранцев

17:47 29.10.2020 (обновлено: 19:07 29.10.2020)
 
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В социальной сети Reddit набирает популярность отрывок из видео, в котором летчица невозмутимо улыбается и машет в камеру, выполняя фигуру высшего пилотажа под названием "бочка".
При этом только в комментариях пользователи узнали, что героиня публикации — россиянка Светлана Капанина, семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту. В 2005 году Международная авиационная федерация наградила ее медалью "Лучший пилот столетия".
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В оригинальном видео Капанина на протяжении получаса демонстрирует фигуры высшего пилотажа в небе над олимпийской деревней в Сочи. И хотя оно было снято еще в 2015 году, пользователи обратили внимание на ироничный фрагмент видео только сейчас.
"Это же просто невероятно! Большую часть времени она выглядит так, словно едет по маршруту к себе на работу", — не смогли скрыть восхищения в комментариях.
"Когда она помахала в камеру, я весь покраснел", — признался один из пользователей.
"Я тоже, она как будто мне лично помахала!" — согласился другой.
"Она делает "бочку" в самолете, но все равно выглядит разочарованной в жизни. Ее взгляд несет в себе груз бесконечных русских зим и детства, наполненного постоянными повторами советских мультиков без единой шутки", — пошутили в комментариях.
Элегантность, с которой Капанина управляется с самолетом, некоторые пользователи сравнили с балетными па.
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РоссияRedditСветлана КапанинаМеждународная авиационная федерацияСочи
 
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