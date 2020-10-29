https://ria.ru/20201029/kaluga-1582028220.html

Власти рассказали, чем удивит Калуга в статусе новогодней столицы

Власти рассказали, чем удивит Калуга в статусе новогодней столицы

Калуга в статусе новогодней столицы России подарит уставшим от пандемии людям настоящий праздник: в программе парад Дедов Морозов и Снегурочек, световое и... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T09:20

2020-10-29T09:20

2020-10-29T10:51

калужская область

владислав шапша

снегурочка

дед мороз

калуга

тула

рязань

общество

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КАЛУГА, 29 окт – РИА Новости. Калуга в статусе новогодней столицы России подарит уставшим от пандемии людям настоящий праздник: в программе парад Дедов Морозов и Снегурочек, световое и огненное шоу, новогодний бал и множество интерактивных событий, сообщило правительство региона.Губернатор региона Владислав Шапша в режиме видеоконференции провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению в 2020-2021 годах в Калуге праздничных мероприятий в рамках проекта "Калуга – новогодняя столица России".Врио главы Калуги Дмитрий Денисов отметил, что при составлении программы сделана ставка на интерактивные мероприятия, в которых могут поучаствовать калужане и гости города. Мероприятия стартуют 12 декабря, кульминация запланирована на 31 декабря, 9 января состоится закрытие.Губернатор Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях отметил, что праздничное настроение должны поддерживать иллюминация и оформление города."Новогодняя столица России" - проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей. В период с 2013 по 2019 год семь городов удостоились этой чести. Седьмого января 2019 года Рязань получила хрустальную снежинку от Тулы.

https://ria.ru/20201023/kaluga-1581237794.html

https://ria.ru/20201020/tualety-1580696360.html

калуга

тула

рязань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, снегурочка, дед мороз, калуга, тула, рязань, общество