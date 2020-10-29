Власти рассказали, чем удивит Калуга в статусе новогодней столицы
09:20 29.10.2020 (обновлено: 10:51 29.10.2020)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы
КАЛУГА, 29 окт – РИА Новости. Калуга в статусе новогодней столицы России подарит уставшим от пандемии людям настоящий праздник: в программе парад Дедов Морозов и Снегурочек, световое и огненное шоу, новогодний бал и множество интерактивных событий, сообщило правительство региона.
Губернатор региона Владислав Шапша в режиме видеоконференции провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению в 2020-2021 годах в Калуге праздничных мероприятий в рамках проекта "Калуга – новогодняя столица России".
"Времени осталось совсем мало. Учитывая ситуацию с коронавирусом, усталость и тревогу людей, у нас с вами есть уникальная возможность подарить людям праздник. На нас смотрит вся страна, поэтому в оставшиеся дни очень важно реализовать все задуманное, приложить все усилия для того, чтобы он состоялся на высоком уровне", - подчеркнул Шапша.
Врио главы Калуги Дмитрий Денисов отметил, что при составлении программы сделана ставка на интерактивные мероприятия, в которых могут поучаствовать калужане и гости города. Мероприятия стартуют 12 декабря, кульминация запланирована на 31 декабря, 9 января состоится закрытие.
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"В числе наиболее массовых, как ожидается, станут – торжественное открытие, парад Дедов Морозов и Снегурочек, фестиваль театра света и огня, зимний фестиваль уличных театров, огненное пиротехническое шоу, новогодний бал. Все бюджетные учреждения сферы культуры, а также ряд коммерческих организаций представят в эти дни свои мероприятия", - сообщает правительство региона.
Губернатор Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях отметил, что праздничное настроение должны поддерживать иллюминация и оформление города.
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"Это проект российского масштаба. Для городов, которые становятся новогодними столицами, – это возможность заявить о себе, раскрыть свой туристический потенциал. Для Калуги накануне ее 650-летия это очень важно. Поэтому дал еще одно важное поручение – организовать широкое информирование о праздничных мероприятиях, в том числе через создание специального сайта, соцсети, на сайтах и площадках партнеров", - написал Шапша.
"Новогодняя столица России" - проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей. В период с 2013 по 2019 год семь городов удостоились этой чести. Седьмого января 2019 года Рязань получила хрустальную снежинку от Тулы.