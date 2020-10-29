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Песков не стал комментировать новые высказывания Кадырова про Макрона
Песков не стал комментировать новые высказывания Кадырова про Макрона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать новые высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова про французского президента Эммануэля... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:57
2020-10-29T13:57
убийство учителя во франции
эммануэль макрон
чеченская республика (чечня)
дмитрий песков
рамзан кадыров
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать новые высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова про французского президента Эммануэля Макрона, отметив, что теологические споры - не прерогатива Кремля.Ранее Кадыров раскритиковал Макрона за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда. По его мнению, "поддерживая провокации", Макрон "завуалированно призывает мусульман совершать преступления". Кадыров призвал Макрона, "пока еще не поздно, прекратить провокации и нападки на веру". Пресс-секретарь президента РФ в среду, комментируя слова главы Чечни, отметил, что во внешней политике России надо ориентироваться на линию, формулируемую главой государства. После этого Кадыров заявил, что высказал мнение как мусульманин, а не как политик. Он подчеркнул, что как мусульманин готов "еще тысячу раз" повторить свои слова в отношении Макрона, и отметил, что, если надо, "готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь"."Вчера задавался мне вопрос (о заявлениях Кадырова - Прим. ред.), я на него ответил. Все остальное, наверное, не входит в нашу функцию, тем более, не является прерогативой Кремля вести какие-то теологические споры, это мы делать не будем", - сказал Песков в четверг, отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивают новые религиозные заявления Кадырова.В четверг утром в церкви Ниццы произошло нападение неизвестного с ножом на людей, погибли три человека. Нападавший был быстро задержан правоохранительными органами, при задержании он был ранен. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В Ниццу направился президент Франции.В начале октября Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции, сообщив, что законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. Французский лидер высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей. Поводом стало жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.Ранее президент Франции, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo в начале сентября, подчеркивал, что в стране существует свобода богохульствовать. После убийства учителя истории Самюэля Пати Макрон также заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур.
https://ria.ru/20201011/makron-1579163002.html
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
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убийство учителя во франции, эммануэль макрон, чеченская республика (чечня), дмитрий песков, рамзан кадыров, общество

Песков не стал комментировать новые высказывания Кадырова про Макрона

13:57 29.10.2020
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать новые высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова про французского президента Эммануэля Макрона, отметив, что теологические споры - не прерогатива Кремля.
Ранее Кадыров раскритиковал Макрона за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда. По его мнению, "поддерживая провокации", Макрон "завуалированно призывает мусульман совершать преступления". Кадыров призвал Макрона, "пока еще не поздно, прекратить провокации и нападки на веру". Пресс-секретарь президента РФ в среду, комментируя слова главы Чечни, отметил, что во внешней политике России надо ориентироваться на линию, формулируемую главой государства. После этого Кадыров заявил, что высказал мнение как мусульманин, а не как политик. Он подчеркнул, что как мусульманин готов "еще тысячу раз" повторить свои слова в отношении Макрона, и отметил, что, если надо, "готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь".
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"Вчера задавался мне вопрос (о заявлениях Кадырова - Прим. ред.), я на него ответил. Все остальное, наверное, не входит в нашу функцию, тем более, не является прерогативой Кремля вести какие-то теологические споры, это мы делать не будем", - сказал Песков в четверг, отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивают новые религиозные заявления Кадырова.
В четверг утром в церкви Ниццы произошло нападение неизвестного с ножом на людей, погибли три человека. Нападавший был быстро задержан правоохранительными органами, при задержании он был ранен. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В Ниццу направился президент Франции.
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В начале октября Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции, сообщив, что законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. Французский лидер высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей. Поводом стало жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.
Ранее президент Франции, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo в начале сентября, подчеркивал, что в стране существует свобода богохульствовать. После убийства учителя истории Самюэля Пати Макрон также заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур.
 
Убийство учителя во ФранцииЭммануэль МакронЧеченская республика (Чечня)Дмитрий ПесковРамзан КадыровОбщество
 
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