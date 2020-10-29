Рамзан Кадыров заявил о готовности покинуть пост из-за позиции по Макрону
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объяснил в телеграме свое обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону и заявил, что готов покинуть свой пост из-за позиции по этому вопросу.
Во вторник Кадыров осудил слова французского лидера, который заявил, что Париж продолжит поддерживать публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Кадыров выразил мнение, что Макрон поддерживает провокации и этим подстрекает "мусульман совершать преступления". Глава Чечни призвал президента Франции "прекратить, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру". На следующий день пресс-секретарь президента России Владимира Путина прокомментировал слова Кадырова. Он отметил, что главы регионов не занимаются внешней политикой и по этим вопросам необходимо ориентироваться на линию главы государства.
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В своем новом посте Кадыров указал, что он обращался к Макрону не как политик, а как верующий мусульманин, и он считает, что имеет на это право.
"Сейчас же, и снова как мусульманин, я повторяю свои ранние слова в отношении Макрона и готов это сделать еще тысячу раз. <…> За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!" — заявил глава Чечни.
Выступления Макрона
В октябре Макрон выступил на тему борьбы с религиозным сепаратизмом в стране и сообщил о подготовке принятия законопроекта, направленного на укрепление республиканских ценностей, который должны представить 9 декабря. Глава государства заявил о необходимости "освобождения ислама во Франции от иностранного влияния", а также укрепления контроля над финансированием мечетей. Поводом для выступления Макрона стало жестокое убийство учителя истории Сэмюэля Пати, показывавшего на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда.
Ранее французский лидер прокомментировал публикацию новых изображений журналом Charlie Hebdo, заявив, что в стране существует "свобода богохульствовать". После убийства Пати Макрон заявил, что во Франции не планируют отказываться от подобных карикатур.
Реакция мусульман в России
В понедельник муфтий Чеченской республики Салах-Хаджи Межиев назвал действия Макрона "четко спланированной атакой на ислам", которая, по его мнению, может обернуться новыми человеческими жертвами. Религиозный деятель назвал французского лидера "врагом человечества и всех мусульман" и обвинил его в разжигании межнациональной и межрелигиозной розни.
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Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов обвинил официальный Париж в непоследовательности, отметив, что французское общество борется за права "черных, борется за положение женщин, за положение ЛГБТ-сообщества и других меньшинств", но не считает оскорблением карикатуры, которые задевают миллиарды людей. Он также предположил, что Макрон пытается переключить внимание французского общества с протестов "желтых жилетов" на ислам и мусульман.
Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов назвал решение Макрона не отказываться от публикаций карикатур на пророка Мухаммеда "провокацией по отношению ко всему исламскому миру", который возмущен этим поступком. Религиозный деятель подчеркнул, что любовь к пророку является основой мусульманской веры. Кроме того, Крганов указал, что мусульмане осуждают убийцу учителя, так как насильственное лишение жизни противоречит исламу.
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