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Корпорация МСП поддержит три инвестпроекта в Калужской области
Корпорация МСП поддержит три инвестпроекта в Калужской области
Корпорация МСП одобрила финансовую поддержку трем инвестиционным проектам малого и среднего бизнеса в Калужской области, сообщил генеральный директор корпорации РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:50
2020-10-29T16:50
корпорация мсп
мсп банк
александр браверман
калужская область
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Корпорация МСП одобрила финансовую поддержку трем инвестиционным проектам малого и среднего бизнеса в Калужской области, сообщил генеральный директор корпорации Александр Браверман в ходе стратегической сессии, посвященной реализации в области мер господдержки МСП.По его словам, общий объем инвестиций в проекты может составить около 4 миллиардов рублей, в рамках бизнес-планов предусматривается создание почти 700 новых рабочих мест.Так, "Калужский цветочный холдинг" планирует привлечь финансирование для создания производства широкого ассортимента срезанных и сезонных цветов на 5 тепличных комплексах общей посадочной площадью 25 гектаров. Компания "Фуди Сосенский" представила проект по строительству завода по производству макаронной продукции. Также был презентован проект ООО "Максимед" по развитию медицинского центра в городе Обнинск Калужской области."Эту сессию характеризует диверсификация инвестиционных проектов. Например, выращивание цветов: сейчас 80% этого рынка приходится на импорт, поэтому приход нового амбициозного отечественного игрока — это очень важно. Я думаю уже в ноябре будет принято решение о кредитах и гарантийной поддержке цветочного холдинга", — отметил Браверман.Он также подчеркнул высокую востребованность двух других проектов: по производству макарон быстрого приготовления и обнинского центра "умной медицины в умном городе". По этим проектам финансирование планирует предоставить МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП. В целом за 2020 год банк предоставил субъектам МСП в Калужской области около 1,5 миллиардов рублей кредитных средств.Браверман добавил, что Корпорация МСП продолжает активную работу по ускорению рассмотрения инвестпроектов."Сроки могут быть сокращены, хотя они и сейчас достаточно комфортные для инициаторов проектов. Это 3 дня, если проект не касается высоких технологий, до 5 дней — если есть высокие технологии, и комплексный проект — 2 недели", — уточнил Браверман.
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калужская область
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корпорация мсп, мсп банк, александр браверман, калужская область

Корпорация МСП поддержит три инвестпроекта в Калужской области

16:50 29.10.2020
 
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Корпорация МСП одобрила финансовую поддержку трем инвестиционным проектам малого и среднего бизнеса в Калужской области, сообщил генеральный директор корпорации Александр Браверман в ходе стратегической сессии, посвященной реализации в области мер господдержки МСП.
По его словам, общий объем инвестиций в проекты может составить около 4 миллиардов рублей, в рамках бизнес-планов предусматривается создание почти 700 новых рабочих мест.
Так, "Калужский цветочный холдинг" планирует привлечь финансирование для создания производства широкого ассортимента срезанных и сезонных цветов на 5 тепличных комплексах общей посадочной площадью 25 гектаров. Компания "Фуди Сосенский" представила проект по строительству завода по производству макаронной продукции. Также был презентован проект ООО "Максимед" по развитию медицинского центра в городе Обнинск Калужской области.
"Эту сессию характеризует диверсификация инвестиционных проектов. Например, выращивание цветов: сейчас 80% этого рынка приходится на импорт, поэтому приход нового амбициозного отечественного игрока — это очень важно. Я думаю уже в ноябре будет принято решение о кредитах и гарантийной поддержке цветочного холдинга", — отметил Браверман.
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Он также подчеркнул высокую востребованность двух других проектов: по производству макарон быстрого приготовления и обнинского центра "умной медицины в умном городе". По этим проектам финансирование планирует предоставить МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП. В целом за 2020 год банк предоставил субъектам МСП в Калужской области около 1,5 миллиардов рублей кредитных средств.
Браверман добавил, что Корпорация МСП продолжает активную работу по ускорению рассмотрения инвестпроектов.
"Сроки могут быть сокращены, хотя они и сейчас достаточно комфортные для инициаторов проектов. Это 3 дня, если проект не касается высоких технологий, до 5 дней — если есть высокие технологии, и комплексный проект — 2 недели", — уточнил Браверман.
 
Корпорация МСПМСП БанкАлександр БраверманКалужская область
 
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